Jennifer López compartió en un video detalles sobre su próxima boda con Alex Rodríguez y confesó que dos de sus tres matrimonios no los toma en cuenta "realmente".

"Ahora han pasado tres años", dijo Jennifer López sobre su romance con Alex Rodríguez, para luego agregar: "(Nos casaremos) pronto, no pronto, sino pronto, el próximo año. Me gustaría una gran boda, esta vez quiero casarme en una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia", reveló la cantante.

Jennifer Lopez continuó hablando sobre sus matrimonios pasados con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, por lo que recordó que dos de ellos no duraron mucho tiempo.

“Uno (de mis matrimonios) fue de nueve meses y el otro de once meses. Así que realmente no los cuento”, expresó Jennifer Lopez.

“(Después) estuve casada con Marc durante diez años y tuvimos a los niños. Pero yo era muy joven las dos primeras veces que intenté casarme. Estoy diciendo que ‘intenté’ casarme”, dijo entre risas la estrella.

Lopez señaló que durante sus dos primeros matrimonios, los cuales sucedieron entre 1997 y el 2003, ella mantenía una ajetreada agenda laboral y que a veces se sentía sola.

“Así que sentí que si me casaba, siempre tendría a alguien, pero no es así como funciona la vida”.