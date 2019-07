Tal parece que la lucha en los tribunales por presuntos abusos es interminable entre Johnny Depp y Amber Heard.

En esta ocasión, fue el actor estadounidense quien detalló nuevas acusaciones contra su exesposa, a quien señaló de haberlo enviado al hospital luego de haber apagado el cigarro prendido en su mejilla, y por haberle arrojado una botella durante una pelea que tuvieron mientras se encontraban en Australia, un mes después de su enlace matrimonial.

"El 8 de marzo de 2015, después de enterarse de la existencia de un acuerdo post-nupcial, Amber Heard cometió uno de sus innumerables ataques violentos contra Johnny Depp", develó Adam Waldman, el defensor de Depp mediante un comunicado enviado por correo electrónico al periódico estadounidense, USA TODAY.

El abogado aseguró que la actriz, de 33 años, lanzó una "botella que cortó el último tercio del dedo (de Depp)" y le quemó "la cara con un cigarrillo", lo que requirió que el actor fuera hospitalizado en ese momento.

Su declaración decía: "Mientras estaba en Australia filmando una película aproximadamente un mes después de casarme con la Sra. Heard, en un día en que mi entonces abogada intentó discutir con la Sra. Heard la necesidad de que ella firmara un acuerdo post-nupcial conmigo, ella se volvió loca y comenzó a tirarme botellas.

"La primera botella pasó por mi cabeza y falló, pero luego arrojó una gran botella de vodka de vidrio. La botella golpeó la barra de mármol donde descansaba mi mano y explotó".

"El impacto del proyectil rompió el hueso de mi dedo y me cortó por completo la punta del dedo. Tuve que realizarme tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temía perder mi dedo, mi brazo y mi vida".

Asimismo, según detallan documentos de la corte vistos por el periódico, The Blast, la estrella de "Pirates of the Caribbean" tuvo que recibir tratamiento en el hospital después del incidente mencionado.

La última declaración hecha por el actor, de 55 años, se hizo como respuesta a una demanda por difamación contra News Group Newspapers Limited en un artículo de 2018 publicado por The Sun que lo llamó "golpeadora de esposas".

Sin embargo, Waldman dijo que el actor más bien fue víctima de los "engaños de abuso" y "actos viciosos en serie" de Heard, y agregó que Depp tiene docenas de testigos para corroborar sus afirmaciones.

Johnny Depp y Amber Heard contrajeron matrimonio en febrero de 2015 en dos ceremonias secretas, pero bastaron 1 año, 3 meses, para que la pareja decidiera separarse.