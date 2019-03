The Jonas Brothers estuvieron como invitados en "The Late Late Show with James Corden", donde revelaron algunos de sus más guardados secretos y disfrutaron momentos divertidos en el Carpool Karaoke.

Kevin, Joe y Nick Jonas, que recientemente anunciaron su regreso a la música, se subieron al automóvil conducido por James Corden, donde interpretaron algunos de sus éxitos, como "Sucker", su reciente sencillo.

Los hermanos, originarios de Nueva Jersey, se divirtieron como niños junto a Corden, quien los cuestionó sobre su regreso a los escenarios.

La respuesta de Nick sorprendió al público, ya que aseguró que él y sus hermanos tuvieron que recurrir a una terapia para limar asperezas y poder regresar al escenario.

"Tuvimos que ser muy honestos. Hay cosas del pasado que nos molestaban algunas veces, incluso cosas que hacíamos en nuestras actuaciones en vivo", confesó Nick sin dar muchos detalles de esas diferencias que tuvo con sus hermanos.

"El plan original no era juntarnos de nuevo, pero acá estamos", comentó entre risas el esposo de Priyanka Chopra.

Y precisamente cuando Nick habló de su boda con la socialité de la India, confesó que hubo momentos de que ya se había cansado de tanta celebración. Y no es para menos, se realizaron tres festejos.

Durante las confesiones, Joe indicó que su hermano Kevin era el que siempre se ponía más nervioso.

Joe quería quedar bien con todos y dijo que ninguna de las parejas de sus hermanos lo había puesto de malas alguna vez, cuestión que no fue del todo aceptada por Corden, quien con sus gestos lo puso en duda, lo que provocó risas entre los Jonas.

Durante el trayecto, los Jonas Brothers interpretaron también "Burnin' Up" y "Lovebug".