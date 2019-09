La batalla legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo siempre da de qué hablar, así como ocurrió hace unos días cuando el actor tuvo la oportunidad de tomarse unas fotos con su pequeño Matías a quien no veía desde 2018. Lo que ocasionó que Alma Pellón, abogada de la actriz venezolana, señalara que dichas imágenes eran supuestamente ilegales.

El actor se presentó en el programa “El Gordo y La Flaca”, de Univision, donde volvió a hablar del tema y declaró: “Esa abogada, quiero que sepan, fue en el año 2013 desaforada de seguir ejerciendo leyes en México. Ahora, hay que saber qué hizo, además de mover influencias turbias para volver a ejercer, esa señora hace todo mal hecho, por la izquierda y lo que sigue haciendo constantemente es separándome de mi hijo”.

Y mandó un mensaje a la madre de su hijo en el que fue muy directo con ella: “Marjorie, si tú no quieres que yo esté en la vida de Matías, ten los pantalones y dímelo. Yo sé que no me lo vas a decir personalmente, no hace falta, pero ten los pantalones y dilo públicamente”, algo que siempre ha manifestado el actor en repetidas ocasiones desde que comenzaron el pleito.

Gil también recurrió a las redes sociales en donde señaló: “Siguen entorpeciendo mi derecho con Matías. La abogada es tan inepta e incapaz que no se ha enterado que la ley cambió. Hoy por $20 un notario certifica un documento”, señaló Gil en referencia a un escrito que Pellón hizo llegar a los medios en el que supuestamente el actor habría incumplido las reglas del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.

Pero el protagonista de telenovelas no dejó las cosas así y aprovechó para refutar dicho documento, en el que se señala que “según el artículo 83, queda prohibido dentro del Centro de Convivencia introducir aparatos para realizar grabaciones y filmaciones como teléfonos celulares”.

“Que la señora de su boca, no dé un papel notarizado que no sé cuánto costó, diga que ella y la otra trabajadora social me dieron el permiso para poderme sacar fotos con mi hijo, porque esa ley que la abogada mandó notarizar por $20 ya no existe”.