Julián Gil se encuentra en medio de una batalla legal desde hace años por la custodia de su hijo Matías Gregorio y según contó el actor en una entrevista para el programa “Suelta la Sopa”, de Telemundo, estos ataques por parte de Marjorie de Sousa son la prueba de que ella nunca lo amó.

"Una persona que ha hecho de todo para verte preso pues no me tiene cariño a sus paradas cuando dice 'yo le mando bendiciones' eso no es real, recuérdense la vez que tuve una orden de aprehensión, donde también fueron manipuladas las leyes o sea cuando te quieren ver preso, qué se debe pensar. Es lo que pasa, que nunca hubo amor, ese es el detalle, que nunca hubo amor, si hubiera habido un poquito de amor nada de esto pasa", dijo el actor.

A su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, el protagonista de “Por amar sin ley”, de Univision, señaló que cuando su expareja le manda bendiciones no son del todo sinceras, pues durante mucho tiempo la venezolana ha hecho todo para que él vaya preso.

Respecto al reciente incidente en el que fue acusado de haberse tomado unas fotos ilegales con su hijo en un Centro de Convivencia, Gil señaló que está cansado del abuso y hasta reveló que Marjorie y su abogada piensan pelear por la patria potestad de Matías.

"Van a tener la desfachatez y el descaro de pelear la patria potestad, pues que la peleen. Pero sí, la verdad es que estoy cansado del atropello, del abuso, de la falta de amor hacia Matías, yo creo que aquí el único perjudicado es él, la abogaducha lo que está haciendo es, de alguna manera, comprando tiempo de una manera totalmente absurda", declaró.