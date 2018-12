El actor Julián Gil está que brinca de la emoción con la graduación de su hijo Julián Elías Gil de la universidad Kutztown en Pensilvania.

Tanto así, que el orgulloso actor cargó en sus brazos a su hijo mayor en una imagen que compartió con sus seguidores en la cuenta de Instagram. El artista viajó hasta Pensilvania para ser parte de la graduación y de la entrega del diploma a su hijo. A los actos de graduación asistió además la madre del joven, a quien Julián calificó como la responsable del éxito de su hijo.

“Gracias hijo por regalarme uno de los mejores días de mi vida. Me siento orgulloso de lo que has logrado y bendecido por el trabajo en equipo que hemos hecho los tres junto a tu mami para lograr este paso tan importante en tu vida.... Hoy te gradúas de universidad y se lo dedicamos a ella “tu mamá “Por su lucha y amor a ti ... Te amo Julian. De ti he aprendido muchas cosas pero cada día me enseñas a ser un mejor papá .... Eres un gran hombre hijo”, expresó el artista, quien además publicó un vídeo del momento en el que al universitario le hacen entregan del diploma.

Para el presentador ver cómo su hijo mayor alcanza sus metas, representa una etapa de felicidad distinta a la que lleva viviendo hace más de un año con su hijo menor Matías que ha estado inmerso en un pleito legal entre Marjorie De Sousa y el actor.