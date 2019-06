View this post on Instagram

En tren camino a nuestra primera etapa y pelado no he parado de reflexionar y darme cuenta que "Lo importante no es llegar, sino peregrinar “ Lo importanteno no es llevar ,sino desprenderse de sentimientos y cosas materiales “ Ser libre, ser TÚ Empecé por el pelo ... No se si logre en este viaje convertirme en un peregrino más del el camino de Santiago no lo se Pero intentaré caminar siendo feliz con mi propio ser ?? FOTOS @reyluis #caminodesantiago #caminofrances #peregrino #camino #apostolsantiago #albergue #hostal #buencamino #españa