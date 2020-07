Ante la demanda impuesta recientemente por la actriz venezolana Marjorie de Sousa para privar y quitarle la patria potestad a Julián Gil del hijo de ambos -Matías- el actor aseguró que continuará luchando junto a sus abogados en contra de su expareja.

“Ha sido muy fuerte el descaro y la desfachatez de la señora en presentar esta demanda para separarme de mi hijo. No tiene vergüenza de lo que está haciendo. Han tejido muchas artimañas en todo el proceso. He sufrido atropellos, amenazas, calumnias y acusaciones en mi contra. Nunca dejaré de luchar por mi hijo Matías. Él tiene el derecho de criarse con una figura paterna y tener una sana convivencia con su padre. Ella tendrá que explicarle a mi hijo Matías por qué le falló y lo privó de su padre. El juez de la madre será Matías. Se ve que la madre lo único que tiene es un interés económico”, expresó Gil a través de un comunicado.

Asimismo, el actor argentino sostuvo que aunque intenten quitarle la paternidad al niño, no le podrán quitar la sangre que corre por sus venas.

"Es mi hijo Matías y lo amo. Mi corazón está lleno de amor, lo que tengo es impotencia de no poder estar en la vida de mi hijo por caprichos de la madre. Pido a Dios y la Virgen que la perdonen por el grave error que está cometiendo. Y que le den sabiduría para que en su momento pueda pedir perdón y explicarle sensatamente a Matías el error que cometió de separarlo de su padre”, continuó el propietario del restaurante "La Placita" en Miami.

El pasado lunes, el artista hizo una nueva transmisión en vivo en torno al conflicto legal que sostiene con la actriz por la custodia del menor, en la que compartió algunas grabaciones en las que se escuchan las cantidades de dinero que la abogada de su expareja, Alma Pellón, pedía para la manutención de su hijo, que rondaban los 10 y 15 mil dólares y que a él le parecía una cantidad exagerada para un bebé.