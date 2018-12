¡Essssoooooo! Kiara Liz Ortega logró una digna posición al integrar el selecto grupo de las primeras cinco del certamen de belleza de Miss Universe, que se celebró en el escenario del IMPACT Arena en Bangkok, Tailandia. Puerto Rico no figuraba en el cuadro de semifinalistas desde el 2011.

Al final, la corona se la llevó Miss Filipinas, Catriona Gray. La primera finalista fue Sudáfrica, Tamaryn Green, y luego le siguió Venezuela, Sthefany Gutiérrez.

Revive las incidencias del concurso:

La emocionante noche arrancó a las 8:00 p.m. con la animación de Steve Harvey, quien regresó este año como el anfitrión de la ceremonia.

El artista fue el encargado de anunciar las primeras 20 reinas de belleza que pasarían adelante en la competencia. De esas, 15 fueron seleccionadas por continente: África, Asia, Europa y América. Luego, cinco adicionales fueron escogidas como "wild card".

Las primeras cinco en conocerse fueron de Asia y África: Tamaryn Green, África del Sur; Catriona Gray, Filipinas; Manita Devkota, Nepal; H'Hen Nie, Vietnam, y Sophida Kanchanarin,Tailandia.

Europa dio paso al segundo grupo con: Magdalena Swat, Polonia; Zoe Brunet, Bélgica; Dee-Ann Kentish-Rogers, Gran Bretaña; Eniko Kecskés, Hungría, e Grainne Gallanagh, Irlanda.

Después llegó el esperado momento de Kiara Liz, quien se unió a las representantes de América: Akisha Albert, Curazao; Natalia Carvajal, Costa Rica; Marta Magdalena Stepien, Cánada, y Emely Sara-Claire Maddison, Jamaica.

“Dices que tu papá es tu mayor fanático. Si él estuviera aquí, ¿qué le dirías?", le preguntó Harvey a la boricua tras ser seleccionada.

“Él se encuentra aquí, en algún lugar entre la audiencia. Papá, te amo, y voy a disfrutar esto por el resto de mi vida, esto es por ti”, contestó Kiara Liz. En el público se pudo ver a unas personas cargando unas letras que al unirlas leían: "Puerto Rico".

Finalmente, quienes se llevaron el "wild card" fueron: Sarah Rose Summbers, Estados Unidos; Sthefany Gutiérrez, Venezuela; Sonia Fergina Citra, Indonesia; Mayra Dias, Brasil, y Francesca Hung, Australia.

Cuando llegó el momento para que cada una de las candidatas dieran sus mensajes, Kiara Liz optó por ofrecerlo en español.

“El universo debe de saber de mí que soy una luchadora, una creyente. No he tenido una vida fácil y, aunque muchas puertas se me han cerrado, nunca he perdido la fe y tampoco he dejado de creer en mí. Por eso, a donde quiera que voy, doy un mensaje de esperanza, inspiro y motivo a las personas para que sigan sus sueños", dijo.

Kiara Liz trató de conseguir para Puerto Rico la sexta corona a la isla. En el transcurso del certamen de belleza recibió críticas positivas sobre su participación en los distintos eventos y fases preliminares.

Precisamente, recibió el favor del público y de los expertos pese al traspiés que sufrió durante la gala de trajes típicos. Al finalizar su desfile por la tarima, la beldad boricua cayó arrodillada luego que unos alambres de su vestido se enredaron con la alfombra.

✉ Email Kiara Liz Ortega (Puerto Rico) El magnetismo de la reina boricua de 25 años permitió que se deslizara por la pasarela con tal garbo y confianza que la cámara la perseguía, momento que ella aprovechó para coquetear con el lente. (The Associated Press)

Aldy Bernard (República Dominicana) La joven de 23 años tiene una personalidad muy fresca y juvenil, es graduada en Comunicación Social y locución. La modelo mide 6 pies de estatura y tiene experiencia en las pasarelas de su país. (The Associated Press)

Marta Stepien (Canadá) De 24 años, es uno de los rostros más hermosos del certamen. Es modelo profesional y ha ganado varios certámenes alrededor del mundo. Es estudiante de biomédica y habla cuatro idiomas. (The Associated Press)

Ángela Ponce (España) El que sea transgénero en un concurso de mujeres ha despertado admiración y respeto hacia la modelo de 27 años que ayer fue aplaudida al aparecer en el escenario durante la prueba preliminar. (The Associated Press)

Sophida Kanchanarin (Tailandia) Con 23 años de edad y un rostro angelical, Kanchanarin es graduada de administración de empresas de la Universidad de Las Vegas. Es la mujer más joven en manejar el TMB Bank, una industria dominada por hombres. (The Associated Press)

Yuumi Kato (Japón) Es una modelo, reportera y actriz de 22 años. Su traje típico representó un uniforme Ninja. Tiene una pasarela excelente. (The Associated Press)

Catriona Gray (Filipinas) Participó en Miss Mundo en el 2016 y quedó tercera finalista. Cuenta con la experiencia, belleza, educación, determinación y naturalidad, hay que ver si logra convencer al jurado. (The Associated Press)

Nehar Chudasama (India) Esta belleza de 22 años, con un cuerpo bien formado , es una modelo consultora de acondicionamiento físico. Además, trabaja como maestra de ceremonias. Al igual que Ortega perdió 20 libras para participar en el certamen. (The Associated Press)

Akisha Albert (Curasao) La caribeña de 23 años es de esas mujeres que no hay quien se resista voltear a verla. Es sensual, elegante y proyecta clase. (The Associated Press)

Tamaryn Grenn (Sudáfrica) La modelo de 24 años es una mujer con personalidad enigmática con un figura espectacular que captura la atención de todos. (The Associated Press) Facebook

Aunque los comentarios y expresiones de expertos y del público no se hicieron esperar, al final reconocieron el temple con el que la reina puertorriqueña superó la caída y como, desde entonces, se destacó por su seguridad y sonrisa.

En esta ocasión, el jurado estuvo compuesto por la diseñadora de moda Monique Lhuillier, la empresaria y científica Iam Oubau, la activista y empresaria Janaye Ingram, y la Miss Universo y fundadora de “Angel Wings” 1988, Bui Simon.

También contó con la participación de la arquitecta Richelle Singson-Michael, la galardonada empresaria Lili Gil Valletta y la Miss Universo 1992, Michelle McLean.

¿Qué te pareció la participación de Kiara Liz? Cuéntanos en la sección de comentarios.