Kim Kardashian volvió a sorprender a sus seguidores al publicar una nueva fotografía de su hijo Psalm, quien nació el pasado 10 de mayo gracias a un vientre subrogado, y que ahora se ha convertido en el consentido de los millones de seguidores que tiene la modelo en redes sociales.

La esposa de Kanye West reveló el que podría ser el segundo nombre de este pequeño, luego de que en la fotografía que compartió escribió el texto: “Psalm Ye”, lo que llevó a sus seguidores a especular si “Ye” es el segundo nombre de Psalm, así lo informó la revista People.

En la reciente imagen que subió la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” a su cuenta de Instagram, se puede ver a su cuarto hijo durmiendo, mientras luce con un atuendo en color blanco, imagen que en tan solo una hora logró más de 2,350,000 “me encanta” y miles de comentarios.

Meses antes, Kim Kardashian ya había adelantado que esta vez el nombre de su cuarto hijo no seguiría la línea de puntos cardinales y ciudades como con los anteriores, sino que querían de alguna manera honrar su ascendencia armenia, por ello el nombre de Salmo (traducción de Psalm en español).

Psalm llegó al mundo el pasado 10 de mayo y de inmediato Kim compartió un mensaje para anunciar la noticia en este día tan especial: “Hermoso Día de las Madres con la llegada de nuestro cuarto hijo. Somos bendecidos más allá de lo que podemos medir, tenemos todo lo que necesitamos”.

La primer foto del cuarto hijo de la modelo y Kanye fue subida el 20 mayo, postal que superó los 4,205,000 'me gusta' en solo unos días y acumuló miles de comentarios en los que sus seguidores no pudieron evitar felicitarla por su nueva maternidad y por compartir este instante con ellos. La imagen fue borrada después de la cuenta de Kim.