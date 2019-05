Luego de que Joy Huerta, integrante del dúo mexicano Jesse & Joy, sorprendiera en redes sociales al anunciar que en unos meses se convertirá en madre junto a su esposa, de la cual hasta el momento se desconoce su identidad, ahora en una entrevista en el programa mexicano de espectáculos "Intrusos", la cantante reveló que es su esposa es quien lleva en su vientre a su primogénita.

Muchos han sido los que han especulado al respecto, pero en esta ocasión es la misma artista quien habla sobre el embarazo.

"No, no, no soy yo la que la está cargando (al bebé), pronto les daré más información", declaró Joy acompañada de su hermano, Jesse.

Durante la entrevista, la famosa también informó que a pesar de que tenía muchas ganas de gritar la inmensa felicidad por la que está atravesando, su intención era revelar esta noticia hasta el nacimiento de su pequeña, pero que los rumores la orillaron a compartir su embarazo con todos sus seguidores.

"Ha sido una noticia que esperaba compartir hasta que tuviera a la nenita entre mis brazos. Sin embargo, se tuvo que compartir un poquito antes", finalizó la futura mamá con una sonrisa en el rostro.

Recordemos que la intérprete de "Te esperé" anunció hace un par de semanas a través de su cuenta oficial de Instagram que se convertiría en madre, pero eso no fue todo, sino también reveló sus preferencias sexuales y confesó mantener una relación sólida junto a su esposa desde hace 7 años.

