Mucho se ha dicho en torno a la vida de Luis Miguel y los romances que tuvo en su juventud, pero ahora María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, reveló que en la década de los 80 tuvo una escapada romántica con el cantante mexicano.

Fue en el programa "El valor de la verdad" que la actriz contó esta historia que tuvo al lado de Luis Miguel e incluso se sometió al polígrafo para verificar que lo que estaba diciendo era verdad.

Cuando el presentador de la emisión le pregunto: "¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, La Chilindrina hizo una pausa, como tomando aire y contestó: "La verdad es que sí".

Y detalló que todo ocurrió cuando ella estaba tomando el sol en la playa y veía que constantemente pasaba un yate desde donde le lanzaban halagos.

"Dije, '¿de quién estarán hablando?', y me di cuenta que era yo, ¡wow! Entonces me dice: '¿Oye nena, tú sabes quién soy yo?' Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él me dijo 'sí, eres ‘La Chilindrina'. Le dije 'sí, tú eres mi amor soñado'".

Aunque María Antonieta señaló que en esa época Luis Miguel apenas comenzaba su carrera y agregó: "Ya hace tiempo de nuestros amores”.

También dijo que este encuentro quedó para la posteridad, pues, según ella, algunos paparazzis lograron captar el momento justo, una prueba para que el cantante “no diga que no fui su primer amor”.

No dio más detalles de lo que sucedió en ese encuentro.

Fotografía bastante peculiar de Luis Miguel y la Chilindrina pic.twitter.com/I390j2IvHx — Leyendas (@LeyendasCanal) July 22, 2019

Además, la actriz de "El Chavo del 8" comentó que en aquella tarde pasó un momento increíble al lado del “El Sol” y aún guarda los recuerdos de su encuentro con el cantante.

