“Y en medio de todo aquel caos que me rodeaba apareciste tú. Y bueno, no te diré que el mundo se arreglo. Pero, en cierto modo, todo aquello se me hizo más ligero.” • • • En estos momentos difíciles solo quiero agradecerte, que sepas que te leí y que tus palabras tranquilizaron mi corazón, que tus oraciones nos mantienen fuertes y que tus buenos deseos están en mi mente. Definitivamente cuando das amor es amor lo que recibes. • • Gracias infinitas por tu amor, por tu respeto, por tu apoyo, por tus oraciones, por tus consejos, por tu sentido común, por vivirlo con nosotros y compartir lo que sentías. En estos días es en lo único que no he dejado de pensar: “GRACIAS”