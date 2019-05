Anel Noreña, quien fuera esposa de José José, hizo una serie de declaraciones al programa “Ventaneando”, de Televisión Azteca México, donde aseguró que el cantante fue abusado sexualmente cuando era niño.

La exmodelo, quien tuvo dos hijos con el intérprete mexicano, señaló al programa de espectáculos que la infancia de su exesposo no fue nada sencilla.

“José es un persona infantil en ciertos aspectos, pero a la hora de hablar de esto que le había pasado era un niño llorando, con su corazón ensangrentado. El papá fue muy cruel con él, a José lo violaron los amigos, lo vejaron los amigos, le hicieron todo lo que te puedas imaginar que a un niño no le deben hacer y no hubo un papá que lo defendiera y a su mamá no le podía decir”.

Al ser cuestionada sobre quiénes fueron los encargados de abusar del cantante, Noreña especificó: “Pues los amigos de la colonia (barrio), eran unos niños que andaban en la calle, me entiendes, que tomaban alcohol desde muy chiquitos, porque en su casa había alcohol siempre, su mamita rellenaba las botellitas con alcohol para el papá”.

Sin embargo, Anel señaló que esta confesión no se la hizo José José a ella, sino a su hija Marysol, pero ahora que se enteró de esta situación por la que atravesó el cantante en su infancia, entiende muchas de las actitudes del artista, ya que finalizó diciendo que siempre lo veía muy triste.

El cantante José José se casó con Anel Noreña en 1976, con quien tuvo dos hijos: José Joel y Marysol. Ambos siguieron los pasos de sus padres y se dedicaron al mundo del espectáculo.

El pasado mes de enero, José Joel, primogénito de José José, aseguró que su hermana Sarita Sosa mantiene secuestrado a su papá en Miami y que tenía varios meses que él no había podido ver al "Príncipe de la Canción", pese a que lo ha buscado insistentemente.

Mientras que lo último que se sabe sobre la salud del cantante fue gracias a unas declaraciones que su actual esposa, Sarita, dio recientemente al también intérprete Leo Dan cuando éste le preguntó por el estado de salud de su colega.