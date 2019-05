Por fin, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, rompió el silencio luego de los rumores del supuesto romance entre su famosa madre y su exnovio, el modelo y actor Christian Estrada.

En una entrevista con la revista mexicana TV Notas, la joven fue contundente: "Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que destapara esta situación", dijo Frida Sofía.

Y agregó: "No es la primera vez que se mete con uno de mis ex, es horrible, espero que vean que no soy una loca... ¡ya saben porque soy así!".

En los últimos días, los reflectores han estado sobre la intérprete de "Flor de Papel" y Christian Estrada, quienes fueron captados juntos en uno de los ensayos de la rockera mexicana. Ante las especulaciones, Estrada intentó arreglar dichos rumores alegando que fue a la grabación del nuevo disco de "La Guzmán" porque sus hermanos son diseñadores y vestuaristas de la cantante.

Sin embargo, de nueva cuenta ambos fueron captados cuando el modelo llegó a la Ciudad de México y en el aeropuerto, el chofer de Alejandra Guzmán fue a recogerlo. También una cámara los captó de paseo en Los Angeles.

Frida Sofía fue custionada sobre si no era más fácil hablar de estos problemas directo con su mamá, ante lo que ella fue enfática y respondió que hace tiempo no la ve y confesó que su madre prefirió pasar su cumpleaños con Christian.

"Pasó su cumpleaños en Nueva York con Christian y los hermanos de él, que son sus vestuaristas. Lo peor es que cuando ella viene a Miami no me habla, pero eso sí, ante cámaras dice: '¡Le mando besos'!, yo me me enteré que él le llevó mariachis (serenata) por alguien cercano a mi madre, imagínate cómo me quedé; Me dicen que hay un vídeo deellos bailando juntos y no lo he querido ver porque esta situación me duele en el corazón", reconoció Frida Sofía.

Sin embargo, Frida aclaró que más allá de esa traición, son otros los motivos más fuertes que la tienen distanciada de Alejandra Guzmán.

"Voy a dejar algo claro: No le voy a dar importancia a este asqueroso, lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre, lo hace por fama. ¿A quién no le gusta estar rodeado de éxito? Él dice que la acompaña porque sus hermanos trabajan con ella, pero yo me pregunto: '¿no los puede ver fuera de su trabajo?', dijo Frida Sofía.

"Y no es lo más fuerte, así que imagínate, pero poco a poco lo iré sacando, porque es mi terapia", finalizó la hija de la rockera.

Ante los señalamientos de una supuesta relación, Guzmán no ha declarado nada. Sin embargo, sí ha reconocido que hay un distanciamiento con su hija.

“¿Qué te puedo decir? Al final creo que las cosas se pueden hablar y no pierdo la fe que un día me marque (llame) Frida y hablemos, yo la amo por sobre todas las cosas”, señaló la cantante al programa Ventaneando (Televisión Azteca, México) hace unos días.