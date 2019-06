A casi tres meses de que sucediera el altercado de tránsito en el que Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández y que éste días después perdiera la vida llevando al actor a ser acusado por homicidio involuntario, la viuda de la víctima, Mercedes Arce, rompió el silencio y habló de todo lo que ha sido este proceso para ella y su familia.

Por primera vez la viuda de Juan Ricardo se atrevió a hablar ante las cámaras del programa de televisión "Suelta la sopa”, de Telemundo, de cómo se enteró de lo sucedido aquel 31 de marzo, cuando fue agredido el hombre con quien compartió los últimos tres años de su vida.

"A mí nunca se me ha borrado la imagen de cuando le dan el golpe y cae. Eso es lo que más me ha dolido, el golpe que le dio y haberlo dejado ahí abandonado. Que me lo dejó abandonado como si fuera un perro", expresó Mercedes entre lágrimas en los ojos.

De igual manera, ella desmintió los señalamientos en contra del hombre de 63 años, a quien diversos medios lo tacharon de haber ido manejando bajo los efectos del alcohol el día del incidente.

"Él no era un desamparado borracho como pensaban. No, esa imagen de él no la quiero, porque era una persona de familia. Él tenía un lugar, él vivía conmigo y con mis hijos grandes", mencionó.

Mercedes aseguró que Pablo Lyle "no pensó en nada, no pensó ni en su familia ni en la de nosotros. Tan poquito vale un humano para matarlo así".

Durante la entrevista, la mujer del fallecido reveló que Juan Ricardo había sido operado en dos ocasiones de las rodillas y que por eso cojeaba, por lo que al recibir un golpe de esa magnitud no pudo sostenerse.

"Me hace tanta falta. Él era mi compañero incondicional, Acabó con mi vida, y aunque él (Lyle) no lo lo crea, acabó con la de él, porque no hay nada más lindo que tener la conciencia limpia y yo creo que cada noche que ponga la cabeza en la almohada, él (Juan Ricardo) tendrá que venirle al pensamiento", comentó Arce.

Los familiares de Juan Ricardo decidieron desconectarlo, luego de que los médicos lo declararan con muerte cerebral, tras el golpe que recibió por parte del actor mexicano. Después inició el juicio contra de Lyle, quien en primera instancia fue acusado por cargos menores, los cuales cambiaron a homicidio involuntario.

Ante lo sucedido, la fiscalía pidió que la fianza fuera de un millón de dólares y Lyle entregara su pasaporte, además de que le impidieran acercarse a la familia afectada y que el cargo pasara de homicidio involuntario a asesinato en segundo grado.

Recientemente, el abogado de Pablo Lyle, Bruce Lehr, logró que un juez autorizara que su cliente pudiera salir más seguido para poder ver a su familia mientras se dicta la sentencia. Hace unos días se reunió con su hermana Silvia Lyle, su cuñado y sus sobrinos en un conocido restaurante de Florida y aunque bastante serio, se le notó tranquilo pese a la situación.