Un desafío de risa es la nueva apuesta que trae el humorista cubano Alexis Valdés a Puerto Rico con su espectáculo “A que te ríes”.

El presentador y comediante reconocido en la isla por sus parodias, personajes y programas televisivos se presentará los días 15 y 17 de noviembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce y el Teatro La Perla en Ponce.

Para el actor, llegar a Puerto Rico, además de validar que es un “público genial”, según aseguró, es completar el último show del año para iniciar la celebración de 40 años regalando humor en diferentes países.

“Decir 40 años de carrera es hablar de un aprendizaje constante en la ciencia de hacer reír. Porque esto no es como cantar, que una vez tienes el talento y sabes cantar puedes hacerlo donde desees. El humor es evolución constante y siempre estás aprendiendo. Vengo con mi estilo que es hacer comedia, parodias, personajes y stand up… en fin un poco de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera”, mencionó el comediante que se encuentra en la isla como parte de la promoción del espectáculo.

Valdés llegó el domingo en la madrugada con la ilusión de volver a trabajar en suelo borincano y junto a la producción de TM Entertainment del productor Tony Mojena. Para él estar aquí es significado de confianza, puesto que en otras plazas llega con preocupaciones externas y técnicas que no le suceden aquí. De igual forma, afirmó que la audiencia local le transmite una seguridad y confianza escénica que en otros lugares no experimenta.

“En Cuba y España hacía monólogos, luego me aprendí chistes que me funcionan en todas partes, la música siempre ha estado presente, las parodias y los personajes. En ese sentido mis espectáculos son un recorrido por todo lo que hago desde la sencillez del chiste hasta la rutina del stand up. Uno a través del tiempo va conectando con la gente y trabajando un humor genérico. En Puerto Rico siempre me ha respaldado y siempre me he sentido querido y en confianza. Estuve muy pendiente a lo que pasó aquí con Ricky Rosselló así que estoy al tanto. Tengo mucha gente cercana aquí. El público de aquí es genial no tengo otra manera de describirlo, ya que desde que me presenté por primera vez la aceptación fue inmediata. Es con el público que más cómodo me siento. En ese sentido vengo a regalar parte de lo es y ha sido mi humor”, señaló el comediante que suele culminar cualquier expresión cómica con su gran sonrisa.

Su nuevo espectáculo contará como de costumbre con la combinación de música en vivo, parodias, monólogo y con sus personajes. Esta vez lo acompañará su personaje más popular, “Cristinito Hernández” y “Nereida”. Este último personaje de mujer lo trae por primera vez a la isla, a pesar de que lleva dos años realizando la caracterización.

“Este personaje es una mujer fina que se relaciona con gente de poder y cuenta historias de un mundo que ella vive que para la gente es extraordinario porque es distante a su realidad. Pienso que ese ha sido el atractivo, que el personaje logar conectar con los sueños y fantasías de algunas personas al tener una vida de grandes placeres que el ser humano medio no tiene”, detalló el actor que en verano hizo una extensa gira de teatro y clubs por España, país ha saboreado su humor a través del tiempo ya que cuando salió de Cuba vivió en la península Ibérica.

Con un pie en Mega TV

El comediante que salió hace siete años de la pantalla chica se encuentra en negociaciones para volver a Mega TV. Según dijo lleva varios meses en negociaciones para su regreso a la televisión, aunque aseguró entre risas que nunca se ha ido ya que los programas del pasado se siguen transmitiendo en las diversas cadenas televisivas.