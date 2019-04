El joven que gane el título de Mr. Mundo de Puerto Rico tiene un reto mayor este año: tendrá que superar el puesto de primer finalista que obtuvo su antecesor, Fernando Álvarez en el 2016.



El joven que representará a Puerto Rico en el concurso internacional, que se celebrará el 8 de junio en Filipinas, tendrá una estadía en ese país de cerca de un mes, tiempo en que sus dotes de atleta serán más que probados. Tendrá que tener una preparación física extraordinaria.

Como parte del evento, a celebrarse a partir de la 1:00 p.m. este domingo en el Shimmy’s Bayside en Paseo Caribe en San Juan, participará Fernando Álvarez; la actual Miss Mundo de Puerto Rico, Dayanara Martínez, y Wilnelia Merced, la primera puertorriqueña en ganar el Miss Mundo.

A continuación podrán conocer datos de los 14 aspirantes a Mr. Mundo de Puerto Rico entre las edades de 18 a 27 años y de hasta 6’ 4” de estatura.

Nombre: Andy Gabriel Rodríguez Aponte

Pueblo: Ponce

Edad: 22 años

Turista en su isla y jugador de tenis. Le encanta dejar ver en sus redes sociales las bellezas de su tierra y exhorta al disfrute de ellas. No soporta la monotonía. Experimentar cosas nuevas y llevarlo al máximo es otro de sus pasatiempos. Odia las mentiras “ya que me considero una persona real y espontanea. Está en contra del racismo ya sea por raza y/o género”.

Nombre: Brian Garay Dones

Pueblo: Caguas

Edad: 26 años

Se considera una persona perseverante, que ha sabido caerse y levantarse. Nunca tiene un “no” como respuesta. Viene de un barrio de Caguas y deja claro que “no importa de dónde vengas, todo lo que deseas lo podrás lograr”. Su meta es trasmitir la buena energía y ayudar a jóvenes, ya que él fue un desertor escolar que se ha superado y ahora se encuentra aquí luchando por una de sus metas. “Adoro lo que soy y de donde soy”.

Nombre: Bryan Guzmán

Pueblo: Ponce

Edad: 20 años

Bailarín ponceño, siempre que se traza una meta en la vida hace lo imposible para alcanzarla. Actualmente cursa su bachillerato en Mercado, pero aspira a graduarse de leyes. “Me encanta la experiencia de participar en Míster Mundo de Puerto Rico ya que era algo que nunca había hecho. De no ser ganador deseo continuar, emprendiendo mi carrera como modelo”.

Nombre: Carlos Torres

Pueblo: Ponce

Edad: 27 años

Su norte es su familia. Su mayor sueño es llegar a ser actor de la pantalla grande y se considera un joven positivo que sigue sus sueños, “siempre llevando a Dios como centro”. Es atleta desde deportes pasivos hasta deportes extremos, como escalar, motocross y rapeling. Le gustaría representa a la isla y cargar que “es el orgullo de cualquier boricua”.

Nombre: Denzel Fonseca Solís

Pueblo: Bayamón

Edad: 20 años

Su mayor orgullo es su familia. Odia el desparrame urbano y ama la comida, el cine, pero sobre todo los espacios abiertos, la naturaleza, montañas y brisa. Ha viajado junto a su familia sobre 30 veces, donde ha interactuado con diferencias culturales. Actualmente se dedica a la construcción junto a su padre. Me gustaría que lo recordaran como una persona multifacética en la actuación, el modelaje y en el campo de la música. No por el hecho del dinero si no por mi talento”.

Nombre: Eimer López

Pueblo: Carolina

Edad: 23 años

Deportista desde los 7 años. Juega voleibol, baloncesto y fútbol. Le gustan los retos y salir de su zona de confort. Ha representado a Puerto Rico en Argentina, Polonia y el estado de Oregón. Le gustaría viajar el mundo y aprender de la diversidad de culturas. Su mayor miedo es no poder lograr sus sueños y “deshonrar a mi familia, en especial a mi madre que ha sido padre y madre en todo momento”. Quiere ser recordado “como esa persona que lo da todo”.

Nombre: Héctor Luis Rodríguez

Pueblo: Guayama

Edad: 24 años

Estudiante de enfermería con un asociado en biología en la Inter Metro. Se considera una persona sociable, responsable y comprometida. Amante a la playa, el gimnasio y la naturaleza y la buena alimentación.

“Quiere ser recordado como ese joven que lucho por sus sueños y que sirvió de ejemplo para la generación que viene creciendo. No importa de donde venga, nada es imposible”

Nombre: Hernán de Herrera

Pueblo: San Juan

Edad: 20 años

Estudiante de enfermería en la Universidad del Sagrado Corazón donde pertenece al equipo de voleibol, deporte que le sirvió de inspiración para crear su línea de ropa deportiva. Sus aspiraciones es ser “top model” internacional “con el fin de llevar un mensaje positivo a la juventud que tenemos que estudiar y ser mejor seres humanos para así poder aportar al liderazgo que nos tocará desarrollar en el mañana”.

Nombre: Jomar Josué Pérez Adorno

Pueblo: Dorado

Edad: 24 años

Se considera una persona leal a su gente, disciplinado y respetuoso. No le gusta la indiferencia ni a los que “todo le da lo mismo. Una vez comienza algo, lo logra hasta culminarlo”. Se considera una persona disciplinada, que sabe lo que quiere y hacia dónde ir. “Soy una persona seria y no vine a jugar”

Nombre: José Humberto Coto

Pueblo: Río Grande

Edad: 24 años

Contiene un bachillerato en Ciencias Sociales con una concentración en Psicología y una maestría en Derecho y Recursos Humanos, ambas del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Actualmente trabaja en un gimnasio ecológico para las personas de la edad de oro en Río Grande. “No me gustan las manipulaciones, las burlas ni la indiferencia ya sea por raza o género. Desea obtener además del título de Mr. Mundo de Puerto Rico 2019, el título de Mr. Amistad.

Nombre: Josué de Jesús Birriel

Pueblo: Río Grande

Edad: 24 años

Estudió su bachillerato como diseñador gráfico en Atlantic University College. Se considera un joven determinado, dedicado y persistente ante sus sueños. “Soy empático, jovial, y no le gusta estar en mi zona de confort”.

Nombre: Kevin Montes

Pueblo: Bayamón

Edad: 24 años

Kevin Montes, se desempeña como modelo local e internacional ya que está en la agencia Next Models en Nueva York. Es estudiante de Biología, en la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón. “Ostento el título de belleza masculina internacional”.

Nombre: Sebastián Andrés Rivera Rodríguez

Pueblo: Guánica

Edad: 18 años

Es el más joven de la competencia. Sus pasatiempos son: correr patineta, escuchar y hacer música con su guitarra y cocinar. Actualmente estudia en la Escuela Superior Aurea E. Quiles Claudio en mi pueblo. Se considera un joven feliz, dedicado, creativo, extrovertido, atento, “y no me gusta el maltrato a los animales”. Quiere lograr todas sus metas. Aconsejar y “concientizar a los jóvenes sobre lo que es nuestra tierra en el campo de la agricultura, y que debemos amar, estudiar y descubrir todo lo que hace”.

Nombre: Yan Carlos Ríos Cruz

Pueblo: Mayagüez

Edad: 21 años

Se considera un chico perseverante, que logra todo lo que se propone. “Una vez me planteo una meta, la logro sin importar los obstáculos. No le gusta que juzguen y critiquen a las personas sin conocerlas. “No debes juzgar le libro por su caratula”