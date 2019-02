Mahershala Ali se llevó el premio al Mejor Actor Secundario por su trabajo en la película “Green Book”. Este es el segundo Oscar en igual número de nominaciones para Ali, ambos en esta categoría, siendo el primero por el filme “Moonlight”.

Ali dio las gracias a Don Shirley, el genial pianista afroamericano a quien interpreta en el filme.

“Por tratar de captar la esencia del doctor Shirley me impulsé a trabajar más fuerte, gracias a mi compañero de filme Viggo Mortensen, a Pete Farrelly (director) y por darnos espacio para trabajar a Olivia Spencer (productora ejecutiva). Dedico este premio a mi abuela que me dijo que si al principio no triunfaba, que tratara y tratara. También a mi esposa y mi hija”, expresó Ali.

El premio fue presentado Daniel Craig y Charlize Theron.