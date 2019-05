Luego de que Maluma triunfara con sus presentaciones en México con su gira llamada "11:11", ahora el cantante volvió a ser blanco de críticas por uno de sus tantos polémicos vídeos que publica en sus redes sociales.



Todo comenzó cuando este sábado, el colombiano durante su estancia a México visitó una instalación de protección y rehabilitación de felinos, por lo que no dudó ni un segundo en tomarse un vídeo de recuerdo con un cachorro de león, mismo que inmediatamente publicó en su cuenta de Instagram.

En cuanto el polémico clip se posteó en el Instagram del reguetonero, el bombardeo de críticas no se hicieron esperar: "Uno menos a quien a seguir" “Me doy cuenta que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales", "No al maltrato animal", "No es un animal domesticado, no puedes tenerlo de mascota", Es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo", fueron algunos de los comentarios que recibió Maluma.

Pero, entre tantas críticas, la que más destacó y la que enfureció a Maluma fue la que implicaba el tema del maltrato animal, algo que el intérprete de "Mala mía" no quiso pasar por alto y se tomó unos minutos para responderle a todas esas personas que lo criticaron.

Por la noche y a través de sus historias en Instagram, Maluma aclaró que el cachorro ni era su mascota ni lo había arrancado de su hábitat, sino que había sido rescatado y que el vídeo fue tomado durante su visita al santuario mexicano "The Black Jaguar-White Tiger Foundation", dirigido por Eduardo Serlo.

"Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí por que lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado", dijo sorprendido por el sinfín el de críticas recibidas.

"Ustedes saben que yo soy animalista, siempre voy a serlo. Y nunca voy apoyar el tráfico de animales. Por qué todavía se les cabe en la cabeza que yo pueda tener un león de mascota. Por qué en vez de estar escribiendo estupideces y alegando, y juzgando, por qué es más fácil, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan en la calle. Por qué no van y salvan animales, como está haciendo Eduardo con su fundación, dejen de estar alegando. No sean ignorantes", agregó Maluma visiblemente molesto porla situación.