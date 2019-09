Actualmente, Maluma es uno de los máximos exponentes del género urbano y encabeza las lista de popularidad con sus canciones, lo que le ha valido cumplir diferentes metas profesionales, pero el cantante colombiano también ha logrado gran parte de sus ambiciones personales.

Prueba de ello, es una de sus recientes publicaciones en Instagram, donde el intérprete aprovechó para presumir su nuevo jet privado, que de acuerdo con Univision, está valuado en $15 millones.

En el clip, que ya cuenta con más de 3.3 millones de reproducciones, se puede ver a Maluma llorando. Imágenes que reflejan la felicidad que el cantante sintió al adquirir esta lujosa aeronave.

“Los sueños sí se hacen realidad”, fue la contundente frase con la que el reguetonero describió este emotivo momento.

"Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso, no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado", recordó Maluma antes de darle la bienvenida a su nuevo jet privado.

Y continuó: “¡Parceros (amigos), ahora sí que vamos a llegar lejos! Bienvenidos al Royalty Air. Con este avión tocamos la Luna".

En un momento del vídeo, el cantante nacido en Medellín se agarra la cara y abraza a su madre, Marlli Arias, quien también está feliz porque su niño cumplió otro sueño.