El comediante y guionista Kevin Barnett, co-creador de la serie de Fox "Rel", murió repentinamente mientras tomaba una vacaciones en México, informó el sitio Deadline.

Hasta el momento se desconoce el motivo del deceso del joven comediante de 32 años, destaca la publicación.

La muerte de Barnett fue confirmada en Twitter por Last Podcast Network, donde el comediante tenía a su cargo el podcast semanal "Roundtable of Gentlemen".

"Querida familia de Last Podcast, con el corazón adolorido les informamos sobre el fallecimiento de Kevin Barnett", destaca el tuit.

Dear Last Podcast family,

It’s with a heavy heart we inform you of the passing of Kevin Barnett. The joy he brought to our lives is the greatest gift we have ever received. Remind your friends you love them because you never know when you’ll see them again. We love you KB.