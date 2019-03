La modelo e influencer Félicité Tomlinson, hermana de Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, murió de un ataque al corazón, informó TMZ, sitio especializado en celebridades.

La joven de 18 años murió en su departamento de Londres, destacan los reportes de la Policía.

De acuerdo a la declaración de la persona que estaba con ella en su departamento, que no fue identificada, la joven se desplomó repentinamente, por lo que enseguida llamaron al servicio de emergencia.

Cuando llegaron los paramédicos trataron de reanimarla, pero ya no pudieron hacer nada por ella, y la declararon muerta.

De acuerdo una fuente consultada por TMZ, la familia no reportó ningún indicio de que la joven influencer presentara alguna enfermedad del corazón, solo sufría de ciática.

Félicité tenía más de 1.3 millones de seguidores en Instagram.

La última publicación en la red social fue el pasado 10 de marzo, cuando posteó un selfie donde se encuentra sentada en el piso.

"No sé por qué me veo tan sorprendida", escribió la joven modelo.

La imagen logró más de 206,000 me gusta.

Ver esta publicación en Instagram Don’t know why I look so shocked ?? Una publicación compartida de Félicité Tomlinson (@felicitegrace) el 10 Mar, 2019 a las 5:11 PDT

Louis Tomlinson y su familia se encuentran devastados y esperan los resultados de la autopsia, reveló una fuente a TMZ.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre el funeral.

Para Louis esta es la segunda tragedia en la familia, ya que en diciembre del 2016, su mamá Johannah Deakin murió tras una larga batalla contra la leucemia, publicó E! News.

Apenas la semana pasada el cantante británico lanzó la canción "Two of Us", rindiendo tributo a su mamá, quien tenía 43 años cuando murió.

"Nunca sabrás cuánto te extraño / El día que te tomaron, ojalá hubiera sido yo / Pero una vez me dijiste que no me rindiera / Lo puedes hacer día a día / Y los diamantes no se convierten en polvo ni se desvanecen", destaca la letra de la canción.