Este próximo Lunes desde las 9 am te invitamos a ser parte de esta histórica manifestación de un pueblo unido por una verdadera democracia y cero tolerancia a todos los esquemas de corrupción!! Que todos sepan que la corrupción tiene consecuencias; todo el peso de la justicia, ser recordados en la historia de nuestro pueblo con vergüenza, cero tolerancia y tendrán que devolverle al pueblo lo que al pueblo le robaron. Este Lunes desde las 9 am Seremos un solo pueblo y una sola voz. Todos unidos de forma pacífica. Por favor por favor digan presente. YO DIRÉ PRESENTE !!!!!