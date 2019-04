La actriz y modelo Pamela Anderson reaccionó furiosa en redes sociales, a la detención del fundador de WikiLeaks, JulianAssange, que se concretó hoy en la embajada de Ecuador en Londres.

La estadounidense, quien ha asegurado que mantiene una relación cercana con el australiano, volcó todo su enojo en Twitter, donde aseguró que se encuentra en shock.

"No pude escuchar claramente, ¿qué dijo? Se veía muy mal. ¿Cómo pudiste Ecuador? (Porque te expuso). ¿Cómo pudiste Reino Unido? Por supuesto, eres la pros#[email protected]%& de América y necesitas una distracción de tu porquería de Brexit", escribió Anderson.

I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 11 de abril de 2019

La actriz continuó: "¿Y Estados Unidos? Este cobarde tóxico de Presidente, ¿necesita alentar a sus militantes? Eres egoísta y cruel. Has hecho retroceder al mundo".



Anderson finalizó su mensaje señalando que los responsables de la detención de Assange son "demonios y mentirosos y ladrones". "Se pudrirán. Y nosotros nos levantaremos", cerró.

En una entrevista en agosto pasado con el programa OBJECTified, de la cadena Fox, la actriz reveló que su relación con el fundador de WikiLeaks comenzó cuando lo fue a visitar para saber "cómo podía ser más efectiva como activista".