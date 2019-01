Después de que la prensa especializada informara que Paris Jackson se encontraba en una clínica para tratar sus problemas mentales, que la han abrumado por una apretada agenda de trabajo, la hija del "Rey del pop" recurrió a su cuenta de Instagram para explicar la situación.

"Los medios están exagerando, como de costumbre... Sí, me he tomado un descanso del trabajo y de las redes sociales y de mi teléfono porque a veces puede resultar abrumador", escribió en la red social la modelo de 20 años.

Y es que efectivamente, Paris había dejado de publicar en sus redes sociales desde mediados de diciembre, pero ante el revuelo que causó la noticia de su ingreso a una clínica psiquiátrica, la hija del fallecido Michael Jackson regresó a su actividad en Instagram.

Aunque no explicó si realmente acudió a una clínica para recibir ayuda para sus trastornos mentales, que de acuerdo a la prensa especializada, la joven ha batallado contra la depresión y ansiedad en los últimos años.

Lo que sí aseguró es que se encuentra bien y lista para nuevos proyectos.

"Estoy feliz y sana y me siento mejor que nunca", aseguró en el post la joven modelo, quien compartió una imagen donde a pesar de que no se le ve el rostro, da a entender que es ella junto a su perro.

"Gabriel y yo tenemos nueva música que estamos muy emocionados de compartir con todos ustedes. Espero que su nuevo año haya empezado con mucha luz, amor y todas esas cosas. Regresaré pronto", destaca Paris.

El post lleva más de 88,000 me gusta.

Hace unos días, la revista People informó que Paris había ingresado a una clínica especializada porque quería darle prioridad a su salud física y mental tras una agitada agenda de trabajo.

“Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional”, reveló un informante a People.

La hija del "Rey del Pop" ha pasado episodios de depresión, que la llevaron a pensar en el suicidio en más de una ocasión, como ella misma lo reveló durante una entrevista a la revista Rolling Stone, en el 2017.

"Fueron varias veces, sólo una salió a la luz … Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir. Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda", reveló a Rolling Stone.