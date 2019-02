A más de medio año de haber terminado la bioserie de Luis Miguel, siguen surgiendo sorpresas sobre la vida del cantante mexicano y una de las más recientes fue revelada por la cantante y actriz argentina Patricia Sarán, que asegura que tuvo un romance con el intérprete de "La Incondicional", a quien considera la "persona más triste" que haya conocido.

Fue a través de una entrevista en el programa Online KZO, que la artista de 57 años confesó su presunto romance con el artista, aunque no quiso especificar la fecha en la que estuvo con "El Sol de México".

Y no solo eso, también reveló algunos detalles sobre la personalidad del intérprete de "Cuando Calienta el Sol", que sorprendió al público.

"Luis Miguel es la persona más triste que conocí en mi vida. Tiene una historia de vida tremenda", aseguró la también exmodelo.

"Tenía momentos de mucha depresión. Tuvo una vida personal demasiado complicada, aunque con muchísimo éxito en su carrera", precisó la artista.

Sarán, ahora de 57 años, fue una exitosa modelo en la década de los 80, de acuerdo al diario La Nación.

La argentina, que no quiso precisar cuánto tiempo sostuvo el romance con el cantante mexicano, comentó que conversaba demasiado con Luis Miguel de temas personales.

"Hablábamos mucho cuando estábamos juntos y me contó muchísimo de su madre", dijo Sarán, sin dar mayores detalles.

Indicó que se llevaban tan bien, que Luis Miguel le hizo una atrevida propuesta.

"El quería que me fuera a vivir con él a México", aseguró la exmodelo argentina.

Y no solo eso, dijo que tenía también propuestas para hacer telenovelas en México, pero que las rechazó porque sintió que no se adaptaría al ritmo de vida.

"La verdad es que son muy distintos a nosotros. No podría, yo soy como muy rápida en la vida cotidiana y ellos son muy tranquilos", comentó.

Tras la entrevista, Sarán fue criticada en las redes sociales, por revelar el presunto romance con "El Sol de México", ya que algunos usuarios aseguraron que solo buscaba momentos de fama.

"Y ahora de la nada sale a contarlo, para qué", cuestionó la usuaria de la cuenta Karina con K.

No sería con el padre????? — claudia (@clauschoj) 29 de enero de 2019

"¿No sería con el padre?", preguntó el usuario de la cuenta @clauschoj.

"Ya no sabe qué inventar ésta para que la llamen de los programas", dijo la usuaria Lorena Bastery.

Tras esa polémica, Sarán publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para aclarar que nunca ha recurrido a los escándalos para hacerse famosa.

"Nunca hice mi carrera en base a ningún romance. No es mi estilo ...estoy cantando Pura Pasión en YouTube y no me gustan los escándalos", escribió la artista, junto a un artículo que destacó el presunto romance con Luis Miguel y una foto del cantante mexicano.