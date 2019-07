La indignación, el coraje y la frustración colectiva que impera hoy en Puerto Rico ante los múltiples arrestos federales a exfuncionarios y contratistas de la administración del gobierno de Ricardo Rosselló es proclamada con igual fuerza por la clase artística del país.

Los artistas Raymond Arrieta, Dagmar Rivera, Tommy Torres y Johanna Rosaly son algunos de los que han reaccionado ante los arrestos de esta mañana de la exsecretaria de Educación de Puerto Rico Julia Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila y el presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherer, entre otros. Glenda y Mayra Ponce, vinculadas a Keleher también fueron arrestadas.

“Duele lo que está pasando en Puerto Rico. Luego del huracán María, mientras el pueblo pasaba hambre, muchas familias sin techo, muchas familias sin agua, gasolina, luz… Donde muchos enfermos empeoraron debido a la falta de medicamentos y otros perdieron la vida, mientras nos ayudábamos los unos a los otros y el que tenía poco compartía su pan, mientras pasaba todo esto, otros se aprovechaban y le robaban al pueblo. Que rabia tengo, no me puedo quedar callado. Hoy Puerto Rico despierta con estos arrestos y faltan muchos más, muy triste pero el que le falló al pueblo, a nuestra humilde gente, al trabajador, al luchador y al que ya no está QUE PAGUE POR LO QUE HIZO”, expresó el actor y comediante Arrieta en su cuenta de Instagram.

Su compañera de labores del programa Día a Día de Telemundo Dagmar también se hizo eco de las palabras de Arrieta y añadió que hoy es un “día vergonzoso”.

Hoy es un día vergonzoso para Puerto Rico. Esto da al traste con los que nos quedamos trabajando para levantar a Puerto Rico haciendo sacrificios y horradamente.Traicionan por el deseo de Lucrarse.Tanta gente aun en necesidad,un pueblo humilde no merece esto,que se haga justicia! — dagmar (@2dagmarDagmar) July 10, 2019

Otro que reaccionó indignado fue el cantautor puertorriqueño Tommy Torres. "Muy triste lo que está sucediendo y aparentemente ha sucedido en Puerto Rico. Digo triste porque busqué el verbo 'encab...' y no existe. La salud y la educación, hermanos. Con eso no se juega", escribió a media mañana en su cuenta de Twitter.

La actriz Rosaly también recurrió a Twitter para comentar los arrestos.

Si no fuese tan terrible, lo que está sucediendo con los administradores/Secretarios en Borinquen Bella se definiría en Argentina como “quilombo”, en México como “mitote”, en EEUU como “brouhaha”...

¿En Puerto Rico? — johanna rosaly (@jrosaly0113) July 10, 2019

El locutor Jorge Pabón, "Molusco" también ha emititido declaraciones sobre la posible eliminación de fondos y ayudas federales como parte de las repercusiones de los arrestos federales que involucran laceraciones a los servicios básicos de salud y educación en la isla.