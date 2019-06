“¡Lo logramos! ¡Lo logramos!”

Con esta exclamación como grito de guerra tras vencer el sol, la lluvia, el dolor y el agotamiento, por seis días, anoche el animador Raymond Arrieta hizo su entrada triunfal al pueblo de Cataño, al concluir la undécima edición de la “Caminata Da Vida con Raymond”, a beneficio de los pacientes del Hospital Oncológico de Puerto Rico.

Miles de personas que se dieron cita desde temprano en el Frente Marítimo del mencionado pueblo aclamaron al comediante y filántropo a su llegada a la tarima donde le esperaban sus compañeros del programa “Día a Día” de Telemundo, Dagmar, Nelson del Valle, Gil Marie López y Carlitos Ramírez.

“Qué pena que exista el expreso, porque nosotros caminamos por pueblos y por barrios que el expreso les pasa por el lado y ahí vive la gente humilde de este país. Gente humilde que cuando los saludas bajan la mirada”, manifestó Raymond al momento que las emociones le quebraban la voz. “Gente humilde que daban un pesito... su pesito. Esta caminata es del pueblo. Cada persona que camina lo hace por una misión, por una razón. Caminan con alguien en el corazón. Yo camino por el que está enfermo y no tiene quien lo ayude”, manifestó Arrieta.

Entonces el animador, quiso dirigirse a los pacientes del Oncológico a través de las cámaras de televisión.

“A los pacientes del Hosptal Oncológico. Yo se que me están viendo. A ustedes” (ahogado en llanto) Esto lo hicimos por ustedes, pero no fui yo. Fuimos todos los voluntarios, la gente, los técnicos, la prensa, el pueblo. Por eso llegamos y cumplimos por ustedes estamos aquí. ¡El año que viene volvemos por ustedes volvemos por el Hospital Oncológico!”, exclamó para dar a conocer que realizará otra caminata en el 2020. “El año pasado dijimos que no volvíamos a caminar, pero al ver los pacientes decidimos regresar y entrenamos más fuerte porque es duro... Un pueblo mas noble que este no existe”.

Rebasa meta

Anoche, la relacionista de Telemundo Elia Calvo, confirmó a El Nuevo Día que, solamente en auspicios, Arrieta había logrado recaudar la suma de $1.4 millones. Esta cifra no toma en cuenta el dinero recogido durante el recorrido de la caminata por los pueblos, el cual resta por ser contabilizado.

El último tramo de esta undécima caminata comenzó en la tarde de ayer en el Bayamón Soccer Complex. Aunque inicialmente el sol se mostró inclemente, de súbito el clima cambió y una lluvia torrencial acompañó a los caminantes por una buena parte del trayecto.

Esta edición de la caminata Da Vida tuvo como particularidad que la ruta no era continua, sino que recorrió diversos pueblos de la isla desde la zona suroeste hasta el noreste y la zona metropolitana. De esta manera los seis días de caminata se distribuyeron entre: Guánica, Yauco y Guayanilla; Adjuntas; Cidra y Aguas Buenas; Carolina a Trujillo Alto; Río Grande hasta Loíza; y Bayamón hasta Cataño. En total, Raymond y su equipo de voluntarios caminaron 60 millas en seis días.