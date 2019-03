El cantante René Pérez Joglar, “Residente”, encontró un nuevo amor. En su cuenta de Instagram, el artista público una foto junto a la chica de quien se confesó flechado.

“Beso a primera vista / Kiss at first sight @kasiamonica”, escribió el ex integrante de Calle 13 junto a la imagen en la que aparece besando a la joven cuyo rostro no se puede ver porque él la tiene reclinada en sus brazos.

De acuerdo a su perfil público en Instagram, Kasia reside actualmente en Nueva York y se define como admiradora de la reconocida escritora inglesa, Virginia Wolf.

“A Virginia Woolf wannabe”, dice en su página.

La guapa rubia es la primera mujer con quien René se deja ver públicamente tras su divorcio de la modelo y actriz argentina, Soledad Fandiño el año pasado.