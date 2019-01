View this post on Instagram

Ayer en la mañana me reuní con el gobernador de Puerto Rico para hablar sobre la violencia que está ocurriendo en el país y agradecí que nos hayan abierto las puertas a Fortaleza pero entiendo que esas puertas también deben estar abiertas para todxs los puertorriqueñxs y en especial para las personas que están día a día luchando por los derechos de los puertorriqueños. Hace dos meses, el @colectivafeministapr acampó durante tres días frente a la Fortaleza buscando reunirse con el gobernador para exigirle que declare estado de emergencia en la isla sobre la violencia de género que está ocurriendo en el país. El reclamo de ellas fue ignorado. En cambio la policía las recibió violentamente, sacándolas del área. El colectivo lleva años luchando por los derechos de la mujer, teniendo muy poco apoyo de la prensa, televisión, y del pueblo puertorriqueño ya que vivimos y construimos todos los días una sociedad machista. Ayer ellas comentaron con razón bajo la foto que compartí estando en Fortaleza y los comentarios de la gente hacia ellas daban vergüenza. Atacándolas sin ningún motivo, solamente por ellas exigir que el gobernador las escuche. En el instagram del Molusco también comenzaron a insultarlas y a decir que el gobierno no las atiende porque “son peleonas”, “típico de la mujer”. Un montón de cavernícolas atacando a mujeres que lo que están haciendo es lo que deberíamos estar haciendo todxs: luchando para que nuestra sociedad puertorriqueña sea más consciente, para que nosotros nos hagamos parte de esta lucha, que no es de ellas nada más, sino de todxs. Para que la mujer sea respetada, reconocida, valorada y que pueda caminar con tranquilidad y sintiéndose segura en la calle a cualquier hora. Yo me solidarizo con el @colectivafeministapr y con todxs los puertorriqueñxs que luchan incansablemente por defender los derechos de la mujer. Me hago parte de su reclamo. Es responsabilidad y deber del gobierno escucharlas y atenderlas respecto a este tema que nos compete a todos. Lo menos que podemos hacer como país es reconocer y sumarnos a la labor tan valiosa que están haciendo.