Recientemente, se confirmó la separación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth después de ocho meses de casados. Y aunque los motivos de su rompimiento no han quedado muy claros; ahora, en medio del escándalo, se dieron a conocer unas fotos de la cantante besando a otra mujer

Las imágenes fueron publicadas por el sitio Daily Mail. En las fotografías, que fueron tomadas el viernes 9 de agosto, 24 horas antes de que se confirmara la separación de las estrellas, se puede ver a Miley muy cariñosa con una chica.

Se trata de la bloguer y empresaria Kaitlynn Carter, exesposa de Brody Jenner.

Miley Cyrus and Liam Hemsworth SPLIT https://t.co/MFDsAyK2KR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 11, 2019

Kaitlynn, quien no ha emitido alguna declaración al respecto, estudió en la Universidad de New Hampshire y se tituló en 2010 con una licenciatura en inglés.

En ese mismo año abrió un blog llamado “The Western Wild”, en donde comparte consejos de moda, belleza y viajes. "Al ser escritora por naturaleza pensé que sería la mejor manera de que me conocieran", explicó la joven oriunda de New Hampshire, quien después cambió el nombre de su blog a "Hey, Miss Carter".

Posteriormente, en 2011 lanzó el sitio Foray Collective cuyo objetivo era mostrar nuevas marcas y sus creadoras.

Kaitlynn mantuvo una relación con Brody Jenner, uno de los hijos de Caitlyn Jenner, expadrastro de las Kardashian. Se conocieron en 2013, pero fue en 2014 cuando oficializaron su relación.

Mucho se especuló sobre los motivos que orillaron a Miley y Liam a tomar la decisión de separarse. Uno de ellos fue que Liam quería formar una familia y tener hijos, mientras que Miley ha develado en algunas entrevistas que no planea tener hijos debido a los peligros que conllevan el calentamiento global.

Cyrus aseguró que se negaba a tener hijos hasta que "vivamos en una tierra con peces en el agua". Además, reveló a la misma publicación, que todavía se sentía muy atraída por las mujeres.

“Estoy en una relación heterosexual, pero todavía estoy muy atraída sexualmente por las mujeres. Definitivamente no encajo en el estereotipo de esposa. Ni siquiera me gusta esa palabra”, de acuerdo a la revista estadounidense Elle .

Por otra parte, una fuente develó a a OK! Australia: "Él quiere hijos y no quiere seguir posponiéndolo, pero no es exactamente la línea de tiempo que Miley tenía en mente. Se quedó con el corazón roto”.

"Miley pospuso los planes para la boda y Liam se estaba cansando de eso. No se han llevado bien en los últimos meses. Ella realmente no quería casarse. Es algo que todos los demás parecían entender, excepto Liam. Su familia le había estado rogando que viera la luz durante mucho tiempo, pero tenía fe en Miley. Ahora se siente como un idiota”, agregó el informante.

"Liam y Miley han acordado separarse. Ambos han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en ellos mismos y en sus carreras", declaró otra fuente a People.

Miley y Liam contrajeron nupcias en diciembre de 2018 en Tennessee. A la celebración sólo asistieron los amigos y familiares más cercanos de la pareja.

Mientras que tras anunciarse su separación, Miley escribió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “No luches contra la evolución porque nunca ganarás. Como lo alto de la montaña en la que estoy, que alguna vez estuvo bajo el agua conectada con África, el cambio es inevitable”.