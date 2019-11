Gran conmoción causó la muerte de la actriz Lauren Griggs, quien falleció el pasado 05 de noviembre a los trece años; pero fue hasta este fin de semana que se confirmó las noticia, además de que el funeral se llevó a cabo tres días después de su fallecimiento.

Según informa The New York Times, Griggs perdió la vida tras haber sufrido un ataque masivo de asma, a pesar de que había sido atendida de manera urgente en el Hospital Mount Sinai; los intentos por reanimarla no dieron resultados.

“Es con gran tristeza que tengo que compartir que mi nieta hermosa y talentosa, Laurel Griggs, falleció repentinamente de un ataque masivo de asma. Los médicos trataron de salvarla, pero ahora está con los ángeles”, dijo el abuelo de la niña, David Rivlin, en un mensaje de Facebook.

“El mundo perdió a una verdadera princesa. Actuar fue un sueño de la infancia hecho realidad y tenía grandes planes para el futuro”.

Laurel hizo su debut fue a los 6 años en Broadway junto a Scarlett Johansson en la obra “Cat On A Hot Tin Roof”. Posteriormente, participó en la obra “ONCE” a lo largo de 17 meses, la cual ganó un TONY Award, que es el más alto reconocimiento de la industria del teatro.

A su corta edad, la adolescente ya había participado en diferentes producciones de Hollywood, como la cinta “Café Society” (2016), dirigida por Woody Allen y protagonizada por Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell y Blake Lively.

La joven era considerada una de las grandes promesas de Broadway y además participó en múltiples ocasiones en el gran programa de comedia nocturno, Saturday Night Live.