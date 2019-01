Las autoridades mexicanas dieron a conocer las causas de la muerte del escritor y comediante estadounidense Kevin Barnett, que falleció a los 32 años mientras vacacionaba en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

De acuerdo al sitio especializado en celebridades E News! un representante del Servicio Médico Forense de Tijuana confirmó que el martes cerca de las 6:00 a.m., tiempo local (8:00 a.m. de Puerto Rico) se recibió el cuerpo de un hombre de 32 años, identificado como Kevin Michel Barnett.

Después le realizaron la autopsia correspondiente para descubrir el motivo del deceso.

"Se realizó la autopsia correspondiente, que determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia no traumática, causada por pancreatitis", reveló el informante, del que no se dio a conocer el nombre.

"En este momento, su cuerpo todavía se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Tijuana, a la espera de ser entregado a los miembros de su familia que están realizando los procedimientos legales", precisó la fuente a E! News.

En ese sentido, un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., tras expresar sus condolencias a la familia del comediante, ofreció el apoyo en los trámites consulares para el traslado del cuerpo de Barnett.

"Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense, Kevin Barnett, en Tijuana el 22 de enero", comentó a través de un comunicado el funcionario.

"Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia por su pérdida, y estamos dispuestos a proporcionar toda la asistencia consular apropiada. Por respeto a la familia durante este difícil momento, no tenemos más comentarios", precisó el funcionario federal.

El joven comediante, co-creador de la serie de Fox "Rel", pasaba unos días de descanso en México cuando la muerte lo sorprendió el pasado martes.

Su último post lo publicó el fin de semana presumiendo un sarape, prenda abrigadora típica de México.

"En México. Me compré un suéter. He sido acusado de apropiación varias veces... En mi cabeza sólo pienso: le di algo de dinero a una dama, así que no tengo frío", escribió el humorista en la red social.

El post superó los 10,000 me gusta.

La muerte del comediante fue confirmada de inmediato por Last Podcast Network, donde Kevin tenía un podcast semanal llamado "Roundtable of Gentlemen".

"Querida familia de Last Podcast, con el corazón adolorido les informamos sobre el fallecimiento de Kevin Barnett... La alegría que trajo a nuestras vidas es el mejor regalo que hemos recibido", destaca el mensaje.

Dear Last Podcast family,

It’s with a heavy heart we inform you of the passing of Kevin Barnett. The joy he brought to our lives is the greatest gift we have ever received. Remind your friends you love them because you never know when you’ll see them again. We love you KB.