Recientemente, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de Alejandra Guzmán junto a Christian Estrada, exnovio de su hija Frida Sofía, misma que vuelve a generar polémica por la cercanía que existe entre la cantante y el modelo.

A través del Instagram del programa "Despierta América", de Univision, se compartió una imagen que fue calificada como "comprometedora", en la que se puede ver a la rockera con su exyerno disfrutando de un día en la playa.

En la fotografía se ve a la intérprete de "Eternamente" en bikini, mientras que abraza por la cintura a Christian, quien también posa para la cámara.

Como era de esperarse, los comentarios tanto positivos como negativos no tardaron en llegar, pues algunos aseguraron que la foto no tiene nada de "comprometedora" y otros atacaron duramente a "La Guzmán" por tener más contacto con el ex de su hija que con Frida Sofía.

"Esa mujer no se pone en su lugar", "¿Comprometedora? Solo veo dos adultos disfrutando un caluroso día de playa", fueron algunos de los comentarios que recibió la polémica fotografía en Instagram.

Dicha foto salió justamente luego de que Alejandra Guzmán mostrara la tristeza que la embarga toda la situación que está viviendo con su única hija Frida Sofía; sin embargo, aseguró que gracias a su público está saliendo adelante.

"Gracias Houston, fueron un par de horas hermosas. Hicieron que la tristeza se volviera alegría", escribió Ale junto a un emoji llorando.

Hace unos días, la propia Frida Sofía confesó en una entrevista con la revista mexicana TV Notas: “Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que destapara esta situación".

Y agregó: "No es la primera vez que se mete con uno de mis ex, es horrible, espero que vean que no soy una loca... ¡ya saben porque soy así!".