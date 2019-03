La actriz y comediante estadounidense Rosie O’Donnell reveló que una de las experiencias más traumáticas que ha vivido es el abuso sexual que sufrió por parte de su propio padre.

Es a través del libro "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of 'The View'", que la humorista de 56 años se atrevió a confesar que su padre Edward Joseph, abusó sexualmente de ella.

“Comenzó muy joven. Y luego, cuando mi madre murió, terminó de una manera extraña, pues él estaba a cargo de cinco hijos a los que tenía cuidar”, destaca O’Donnell en el libro, de acuerdo a lo publicado por Variety.

"En general, no es algo de lo que me guste hablar. Por supuesto, nos cambia a todos. Cualquier niño que vive esa situación, especialmente por parte de alguien de su familia, se siente completamente impotente y atascado, ya que la persona a la que debería contárselo es quien se lo está haciendo”, precisa la humorista.

Su padre murió en el 2015.

Rosie O’Donnell se ha caracterizado por ser muy abierta sobre su vida, incluso ha confesado en varias ocasiones que la muerte de madre Roseann, a causa del cáncer de mama, fue un duro golpe para ella, pues apenas tenía 10 años.

También la actriz ha hablado de su depresión.

“Tengo un trastorno depresivo, pero afortunadamente estoy medicada”, dijo a los medios hace tiempo.

La humorista también ha sido una férrea defensora de las víctimas de abuso sexual, pero nunca había hablado que ella lo vivió en carne propia, y decidió que era el momento de revelarlo.

"Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of 'The View'" fue escrito por Ramin Setoodeh y saldrá a la venta el próximo 2 de abril.

O'Donnell se ha casado en dos ocasiones, la primera con Kelli Carpenter y la segunda con Michelle Rounds, que murió en el 2015.

Es madre de cinco hijos: Parker, de 23 años, Chelsea (21), Blake (19), Vivienne (16), y Dakota (6)