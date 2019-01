La reportera de Telemundo Sency Mellado no puede ocultar la ansiedad que siente las emociones que le recorren su cuerpo, se le olvida todo, y a cuatro días de su boda sigue trabajando. No quiere que se le pase ni un detalle de su matrimonio el sábado con el cirujano de espalda, Fernando Villamil.

“Estamos trabajando y al mismo tiempo bregando con los detalles de la boda. Mucho estrés pero bien emocionados”, compartió la comunicadora a El Nuevo Día.

Actuarán como padrinos el hermano del novio, Ricardo Villamil, quien vive en Washington, y la mejor amiga de la novia, la sudirectora de noticias en la estación de Philadelphia de Telemundo, Ana Hernández, “y la nena de Ana es mi 'flower girl'”.

Su abuelo, don Gil González, entregará a la novia.

“Mi papá vive en España y mi abuelito es como mi padre, es muy importante para mí, y mi abuelita falleció hace dos años. Ellos me criaron”, contó.

La bella novia vestirá un traje blanco perla de su amigo, el diseñador Harry Robles.

“Harry y su esposo son como los hermanos que la vida me regaló. Tengo mucha confianza con ellos, conocen mi estilo. Me entienden a la perfección y me soportan. Eso me da mucha tranquilidad”, destacó.

Pero, ¿qué le gusta de su galán?

“Su forma de ser con las personas. Él es bien pasivo y nosotros los que trabajamos en los medios somos bien activos, estrésicos todos el tiempo. Él tiene estrés por su tipo de trabajo claro, pero la manera que trata a sus pacientes es bien bonita. Me crie con mi mamá y mis abuelitos y para mí es muy importante la manera en que trata a las personas mayores, con sus papas. Es cariñoso y bien detallista con las cosas básicas de la vida. Vivo enamorada de Fernando”, mencionó.

El novio le pidió la mano en septiembre, mes en que él cumple años, un número que se ha convertido en un amuleto de la buena suerte para los novios. A propósito, la pareja se casa este sábado en el Vanderbilt en el Condado, hotel a donde salieron por primera vez a una gala del Overseas Press Club un 12 de septiembre.

“Fernando me comprometió el 12 de septiembre durante un viaje sorpresa a la isla de Santorini en Grecia. Pero fue pura casualidad, no nos dimos cuenta hasta ese día. Por lo que decidimos casarnos el 12 de enero, empezando el año”.

La pareja se conoció en Telemundo, ya que Villamil es parte del grupo del programa Latin Doctors que emite ese canal los sábados.

“Otro doctor nos presentó en el estacionamiento del canal. Inicialmente nos habíamos conocido hace 5 años pero pasaron dos años que sólo lo saludaba cuando nos encontrábamos de ‘hola y ya’. Dos años después Fernando cumplía años y yo pasé por el estudio a felicitarlo, me acordaba porque mi mamá cumplía en septiembre también. Ese día comenzamos a hablar y tres años después nos vamos a casar”.

No hay luna de miel.

“La vamos a posponer por el momento porque Fernando tiene muchas operaciones pautadas desde hace. No será hasta nuevo aviso. Nos quedamos en el hotel y el lunes regresamos a trabajar”, puntualizó.