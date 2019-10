Sherlyn expresó su molestia luego de que en Twitter circularan unos audios en donde ella supuestamente le cuenta a un amigo los motivos por los que decidió terminar sus anteriores relaciones, en específico la que mantenía con su exprometido Franciso Zea y su exnovio el integrante del grupo Río Roma, José Luis Ortega.

Por una parte, en un audio se escucha a la actriz explicando por qué terminó su relación con Zea, con quien estaba a punto de llegar al altar.

La actriz contó que le encontró material pornográfico a Franciso, situación que la hizo dudar sobre la fidelidad del locutor de radio, por lo que pasado un tiempo dio por terminada la relación, ya que le había dado mucha rabia.

Asimismo, se dio a conocer que Sherlyn dejó a José Luis Ortega porque en dos ocasiones le había encontrado condones.

Ante estas revelaciones, la actriz le contó al portal Quién: “Creo que en nuestro país, en México, están pasando cosas que son realmente importantes y de las que sí merece la pena hablar, no nimiedades como las que publica la revista".

Y continuó: "Quiero aclarar que soy totalmente responsable de mis declaraciones a medios de comunicación, en programas, a la prensa escrita, a la prensa digital, etc, pero en este caso no puedo hacerme responsable de una conversación privada porque eso está fuera de todo orden”.

Además destacó el enojo que le causa este tipo de situaciones, en donde se viola la intimidad de las personas. Asimismo, Sherlyn asegura que esas conversaciones fueron manipuladas y que nunca existieron.