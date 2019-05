La edición de mayo de la revista Vogue Portugal no puede estar más cargada de sensualidad, poder femenino y de “bajos instintos”. La protagonista de la tapa y de varias páginas internas es Sharon Stone, quien a sus 61 años, impresionó por lo fantástica y confiada que luce.

Este número de Vogue se realizó en homenaje de “Basic Instinct” ("Bajos instintos"), la película que catapultó a Stone a la fama en 1992, y en la que apareció en una icónica escena en la que no usaba ropa interior al cruzar las piernas

27 años después, una retadora y sensual Sharon reaparece en la portada de Vogue usando un body negro con profundo escote que resalta sus firmes senos. Sus piernas largas están abiertas frente a la cámara, eso sí, aparecen cubiertas por unas pantys negras caladas, sus pies calzan unos sexys zapatos negros. Esta imagen es una evidente alusión a la pose explícita de la película que protagonizó junto a Michael Douglas.

Otras imágenes muestran los senos de una confiada Sharon que flota en el agua, foto que según la editora de la revista, Sofía Lucas, fue censurada en Instagram por mostrar más de lo permitido.

Hoy Sharon Stone prefiere ignorar el adjetivo “símbolo sexual” con el que ha sido etiquetada por tantos años. También dice que ve su escena en "Basic Instinct” como cualquier otra, según cuenta en la entrevista realizada por Vogue. Ella no es mujer de etiquetas, y más bien, revela que todo lo que hizo fue “jugar sus propias reglas”.

Stone agregó: "Pensé mucho en esto porque quería trabajar, así que hice una sesión para Playboy en la que aparezco semidesnuda, pero fue estratégicamente planificada(...)”.

Tras la entrevista, Vogue dice que Sharon nunca se asumió como símbolo sexual, más bien usó su inteligencia para darle al público y a la industria “lo que ellos querían”.

“Antes del movimiento #MeToo, la gran exposición que rodea la lucha por la igualdad de género en Hollywood, antes de que las voces de las mujeres fueran más fuertes que nunca, Stone, ahora de 61 años, ya estaba jugando el juego según sus propias reglas”, dice el artículo.

Seguidamente Stone añade: “Estoy bastante segura de que Marilyn Monroe realmente no habló así tampoco en la vida real. Pero ella aprendió a jugar el juego”.

Antes de ser modelo y actriz, Sharon fue conocida por ser una niña genia, quien con solo cinco años ya estaba cursando segundo grado. A los 15 años obtuvo una beca para Escritura Creativa y Bellas Artes, en la Universidad Estatal de Edinboro de Pensilvania, estudios que interrumpió para viajar a Nueva York y alcanzar sus sueños en cine, dice Vogue. En 2016, con 58 años, Sharon regresó a la universidad

Si bien es cierto que "Basic Instinct" es la película con la que más se asocia a Sharon Stone, mas ella fue parte de otra gran cantidad de producciones, la mayoría de ellas realizadas con pasión, exceptuando una cinta en la que el productor “le pedía todos los días que se sentara en sus regazos”.

“Me encantó hacer la mayoría de mis películas. ¿Odiado? Bueno, trabajé con un director en Basic 2 que me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir su dirección, y, cuando me negaba, él no me filmaba. Esto se prolongó durante semanas. (…) Puedo decir que todos odiamos eso y creo que la película refleja la calidad del ambiente en el que trabajamos ”, reveló.

Sharon es madre de tres: Roan Joseph Bronstein, Laird Vonne y Quinn Kelly Stone, a quienes adoptó en 2000, 2005 y 2006, respectivamente. Ser mamá fue uno de sus anhelos de siempre, sobre todo después de vivir dos abortos espontáneos. Actualmente está divorciada y en la entrevista contó que sus hijos lo son todo.

“Lo mejor es estar con ellos. Amándolos, poniéndolos antes que todo”.

Aun después de la maternidad, afirma sentirse como una mujer muy sexy, una que hace unos años se aceptó frente al espejo mientras tomaba una botella de vino y asimilaba el paso de la edad.