La buena relación que tiene Tommy Mottola con su exmujer, Mariah Carey, no es muy común; sin embargo, ellos conservan un lazo de cariño y amistad después de su ruptura amorosa en 1998.

Posteriormente, Mottola se casó con la cantante Thalía, contrayendo matrimonio en el año 2000, en la ciudad de Nueva York.

Desde esa fecha la pareja sigue unida y feliz, pero el esposo de Thalía, al pasar los años y pese a la ruptura que sufrió con Mariah, no evita expresar el cariño que siente por la exitosa intérprete.

El empresario, recurrió a su cuenta se Instagram para dedicarle un mensaje a Carey, mediante unas hermosas palabras de felicitación por su reciente éxito, que ha alcanzado el puesto número uno de la lista de Billboard Hot 100.

"¡Felicidades de parte de Santa! ¡Y después de 25 años “All I Want for Christmas is You” está en el número 1! ¡Te dije que no te convertirías en Connie Francis! (HOHOHO). En serio... ¡La mejor noticia! ¡Estoy feliz y emocionado por ti! ¡Lo hicimos!", así felicitó Mottola con un fragmento de vídeo donde aparecen ambos en su cuenta de Instagram a la talentosa artista.

"Siempre el bromista! Me estoy riendo a carcajadas, gracias", responde Mariah Carey. Mientras que Thalía por su parte, expresó también con muchos íconos de manos aplaudiendo y notas musicales, aclarando la buena relación que lleva el matrimonio.