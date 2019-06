Sobre su posible incursión al ruedo político bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), el reguetonero Tito El Bambino aseguró que en estos momentos su prioridad sigue siendo la música y que postularse a algún cargo electivo sería después de los 50 años.

“Mi compromiso siempre ha sido con Puerto Rico y lo digo donde quiera que me paro. El gobernador Ricardo Rosselló es mi amigo y lo respeto, pero mi mente está con Puerto Rico completo. No me pienso meterme en la política. No te digo que si después de los 50 años en el futuro tenga que servir a mi pueblo a lo mejor...", indicó.

Asimismo, dijo que considera que puede servir a su país desde afuera de la política. De hecho, el artista ha estado presente en diferentes iniciativas de la administración del gobierno actual.

"Verdaderamente con el poder que Dios me ha brindado, al permitirme poder llegar a la gente con mi talento, entiendo que le sirvo más a la gente desde afuera que desde adentro. Mi música no tiene colores”, aseguró.

El reguetonero reconoció que muchas personas en Carolina, el pueblo del que es natural, lo ven como un posible candidato a la alcaldía, pero él no lo considera.

En su caso, mencionó que se mantiene respaldando a su hija Jeanaliz Fines como presidenta de la juventud del PNP en este municipio.

"Mi hija salió electa y como todo padre voy a estar con ella todo y el tiempo. No es de ahora que salen a comentar lo de la política. En Carolina desde siempre especialmente las personas mayores y la juventud, quizás por mi talento o por las horas que le he dedicado al servicio me han visto como un candidato para la alcaldía de Carolina, pero realmente no me interesa”, reiteró Efraín David Fines Nevárez.