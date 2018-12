Un juez de Nueva York permitió que el juicio al denostado cineasta Harvey Weinstein por abuso sexual siga adelante.

El juez James Burke sostuvo una breve sesión en la corte el jueves luego que los abogados del exmagnate de Hollywood presentaron una serie de documentos en los que dijeron que el caso fue "irreparablemente contaminado" por denuncias de que un detective de policía actuó inapropiadamente en la investigación.

De acuerdo a Benjamin Brafman, abogado de Weinstein, señaló la supuesta interferencia de Nicholas DiGaudio con un testigo y acusadora.

"La única decisión razonablemente prudente sería detener este caos ahora", dijo en un expediente judicial, Brafman.

Tras una breve discusión con los abogados, el juez rechazó la moción para desestimar el caso.



Los fiscales dicen que existe amplia evidencia para seguir adelante con un juicio.

Weinstein, quien niega cualquier acusación de sexo no consensual, está montando su campaña más feroz hasta la fecha para que se desestime el caso.

El cineasta salió de la corte sin hacer declaraciones.

La próxima audiencia será en marzo próximo.

Weinstein llegó la mañana de este jueves al juzgado de Nueva York, acompañado de su abogado Brafman.

El director de cine no habló mientras pasaba frente a los periodistas que lo esperaban frente al palacio de justicia de Manhattan.

Trascendió que Weinstein, quien niega todas las acusaciones de relaciones sexuales no consensuales, pidió a través de sus abogados que el juez desestimara al menos cinco cargos por delitos sexuales, lo cual evidentemente no logró.

Weinstein está acusado de violar a una mujer que conocía en una habitación de hotel en marzo de 2013 y de practicar por la fuerza sexo oral a otra mujer en 2006 en su apartamento de Manhattan. El cineasta ha negado en todo momento haber obligado a la mujeres a tener relaciones sexuales.

El denostado productor de cine, que fuera uno de los más destacados de Hollywood, vistió un traje gris con corbata negra cuando fue escoltado a la corte por su abogado y varios oficiales.

Fue en octubre del año pasado cuando surgieron los escándalos sexuales contra Weinsten que puso a Hollywood en el ojo del huracán.

Decenas de mujeres lo señalaron de acaso y abuso sexual. En la lista se encontraban los nombres de varias famosos,como Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Salma Hayek, entre otras.

Fue a través de artículos en el diario The New York Times y la revista The New Yorker que se dieron a conocer los señalamientos contra el director y productor de cine.

Esas acusaciones dieron pauta para que otras mujeres señalaran también a otros famosos de Hollywood por acosos y abuso sexual, como Kevin Spacey y James Franco.