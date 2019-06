Val Kilmer es una de las estrellas más famosas de Hollywood y recordado por algunos papeles como su protagónico en “Batman Forever” (1995), pero en 2015 su vida tuvo un cambio radical y fue sorprendido caminando por las calle con un tubo de traqueotomía, debido al cáncer de garganta que le detectaron. Sin embargo, desde hace dos años el actor no hacía una aparición en público, pero ahora reapareció y acaparó las miradas.

De acuerdo con Daily Mail, Kilmer se convirtió en el centro de atracción durante su asistencia a un evento para recaudar fondos para su fundación, TwainMania, creada para educar a los niños sobre el legado del autor Mark Twain. Donde su demacrada apariencia física también llamó la atención y es que el actor, de 59 años, lucía un tanto desmejorado.

Fue el propio Val quien compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde aprovechó para mantener a sus seguidores al tanto de lo que está haciendo ahora y de paso que lo volvieran a ver tras este periodo de ausencia ante los medios.

"Todo lo que siempre he querido es usar el arte para educar", es el mensaje que lee al pie de estas 10 fotografías que el actor subir a sus redes sociales, postales que lograron más de 6,000 "me gusta".

En el año 2015, Val Kilmer negó que tuviera cáncer, y emitió un comunicado en su cuenta de Facebook en el que explicó: “Sólo fui para verificar que no tengo un tumor o una infección de cualquier tipo”.

Sin embargo, su amigo, el también actor Michael Douglas, fue el encargado de revelar, en 2016, que Kilmer sí estaba pasando por un mal momento al declarar: "Está lidiando con lo mismo que yo tuve, y las cosas no pintan demasiado bien para él", afirmó. Se refería a un cáncer de garganta.