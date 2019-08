View this post on Instagram

Hoy con dolor en el corazón lamento comunicarles la triste noticia de que mi hermano Héctor Gustavo ha partido con el Señor. Sí, Héctor, el mismo que entregó sus mejores años de vida cuidando a mi papá. Hoy quiero darle gracias a Dios por permitirme disfrutar de este ángel en la tierra. Agradezco a todos mis seguidores y a los miembros de la prensa que siempre estuvieron preguntándome por su salud. Con el mismo respeto que siempre me han tenido les pido un espacio para poder superar este dolor tan fuerte en la privacidad familiar. Gracias, espero me entiendan. Dios, hoy se unirá a tu coro celestial una de las voces más hermosas que tuve el privilegio de escuchar. Descansa en paz mi hermanito menor, Dadito. Te amo y sé que nos encontraremos. Por ahora, salúdame a papi.