Un nuevo escándalo sexual ha surgido en el mundo del espectáculo, ahora se trata de la acusación de la actriz australiana Yael Stone, estrella de la serie "Orange is the New Black", contra el veterano actor Geoffrey Rush.

La actriz de 33 años y quien hace el papel de Lorna Morello en el éxito de Netflix, reveló al diario estadounidense The New York Times, que Rush bailó desnudo frente a ella en un camerino cuando compartieron créditos en la obra de teatro "The Diary of a Madman", montada en Sidney (2010-2011).

"Salió de la ducha con la toalla en la mano y desnudo. Comenzó a bailar delante de mí... No había ninguna parte de mi cabeza que considerase hablar con alguien", confesó la australiana.

Y no solo eso, dijo que el actor usó un espejo para espiarla mientras se duchaba, además de mandarle mensajes eróticos.

"Recuerdo que miré hacia arriba para ver que había un pequeño espejo de afeitar sobre la parte superior del cubículo de las duchas y lo estaba usando para mirar hacia abajo mi cuerpo desnudo", declaró la artista australiana.

"Creo que lo hizo como una broma, pero me hizo sentir insegura y observada", confesó Stone.

La estrella de la serie de Netflix indicó que durante el tiempo que trabajó con Rush en el teatro, era recurrente que él le mandara mensajes, pero conforme pasaba el tiempo, también subía de tono el contenido de los textos.

Asegura que no denunció en su momento los hechos porque no quiso afectar su carrera, que apenas comenzaba, además de que Rush ya era una estrella consolidada en el mundo del espectáculo.

Stone califica a Rush como uno de los hombres más poderosos de Australia.

"Yo tenía muy poca experiencia, él era una estrella reconocida internacionalmente, ha ganado todo lo que se puede ganar", dijo para ABC la australiana.

"¿Van a cancelar la obra? ¿Van a reembolsar todas esas entradas? ¿Van a despedirlo y me retendrán? ¿Nadie va a verme? ", pensó en ese momento, reconoció Stone durante la entrevista.

Pero ahora, dijo que era momento de sacar a la luz pública lo sucedido, aunque reconoce que tiene miedo de las consecuencias emocionales que eso le traiga.

Ante esos señalamientos, Rush declaró que todo fue sacado de contexto y ofreció disculpas por su comportamiento.

"Lamento sincera y profundamente si le causé dolor. En todo caso nunca fue mi intención", precisó a The New York Times.

Aunque los señalamientos de Stone no son los primeros contra el actor, ya que anteriormente, una joven actriz australiana, de la que no se reveló el nombre, acusó a Rush de acoso sexual, según publicó el Sydney Daily Telegraph.

La denunciante trabajó para la Sydney Theatre Company, cuando presuntamente ocurrió el acoso de Rush contra ella.

Las declaraciones de Stone se dan a conocer a más de año que los escándalos sexuales que sacudieron la industria de Hollywood, por las decenas de acusaciones de mujeres contra el cineasta estadounidense Harvey Weinstein, a quien señalaron de acoso y abuso sexual.

En la lista se encontraban los nombres de varias famosas como Angelina Jolie y Salma Hayek.