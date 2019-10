La síquica puertorriqueña, Zulema Arroyo Farley, denominada como La médium latina, presenta hoy por primera vez en su país el libro “Muchísimo más”, una historia íntima que ella guardaba para cuando pudiera mostrar al mundo que era toda una escritora como siempre lo soñó y en la que comparte cómo llegó a convertirse en ejecutiva de su propia empresa y cómo descubrió al hombre de su vida, Nick Farley.

Este libro es además el preámbulo de un segundo libro en el que compartirá, no tan solo su vida personal sino también la espiritual, sobre todo esa que ella conocía como si fuera un juego y que callaba como quien posee un poder divino que había que proteger hasta que le llegará la ocasión de dejarlo salir. “Ese sale en el 2020 y hay cosas en este libro que ni mis amistades sabían. Todo el mundo va a quedar sorprendido de cómo me convertí en la médium latina”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

“Los médium nacemos, no es que puedes ir a una escuela para serlo. Los médium vienen de un linaje, como ocurrió con la síquica Theresa Caputo (conocida por su reality “Long Island Medium”)… Siempre supe desde niña que era diferentes a las demás personas, veía siluetas y sombras de personas que no eran tangibles en el patio de mi casa en Mayagüez. Mi mamá le llamaba amigos imaginarios, para protegerme porque me hubiesen catalogado de santera, bruja o algo por el estilo, y esto no tiene nada que ver con eso”, confesó.

No fue hasta el 2018 cuando aceptó públicamente que era una síquica que se liberó.

“La razón por la cual no la aceptaba es porque me crié en Puerto Rico y mi mamá no me hubiese dejado por las creencias religiosas que tenemos. Soy católica y lo fui toda mi vida. Otra, por miedo al rechazo o las burlas y no estaba preparada para aceptarlas aún, para enfrentar a todas esas personas que critican. La gente es muy rápida en pasar juicios sin darse la oportunidad de conocerme. Entonces, digo si hablas tanto, eso no es de ser un buen cristiano. Dices que esto es del diablo y tú hablas igual. Si realmente fueses un buen cristiano como dices, no estuvieras juzgando al prójimo sin antes buscar la palabra de Dios que dice ‘no juzgues a tu prójimo’”, continuó.

Arroyo Farley es sobreviviente de sarcoma -un tipo raro de cáncer del que se diagnostican muy pocos casos al año- que le diagnosticaron en 2015.

Tras ese diagnóstico, estableció junto a su esposo Nick Farley, un experto en finanzas que, entre otros roles, fue jefe global de IT en Wall Street, la fundación sin fines de lucro Artz Cure Sarcoma Foundation. Desde entonces, la fundación aboca sus esfuerzos en concienciar sobre la enfermedad y recaudar fondos para investigaciones que conduzcan a un tratamiento eficaz.

Arroyo Farley reveló hace un año en entrevista con Magacín que días después de cumplir sus 45 años, obtuvo la confirmación que necesitaba sobre su sospecha. “Eres médium, eres médium psíquico”, dijo entonces que le recalcó a través de una lectura privada la médium MaryAnn DiMarco.

Esa realización la lleva a pensar que contener su don tuvo consecuencias en su salud.

“Está controlado, me siento muy bien. Voy cada seis meses a hacerme revisiones en MD Anderson. Aquí me hacen sobre 13 estudios y se va monitoreando todo. Me cuido mucho con dieta, pero a la vez vivo la vida al máximo”, destacó ayer Arroyo Farley.

Comparte sus nuevos proyectos

Arroyo adelantó que durante los próximos meses contará con grandes proyectos, uno, a nivel global y, el otro, en Estados Unidos.

“El éxito es tal, al punto de que mi esposo finalmente tendrá que retirarse de la industria bancaria donde es CEO de la compañía en la que trabaja hace más de 34 años. Tengo un equipo de sobre 12 personas ayudándome y mucho más porque esto sigue, y en grande”, dijo.

La manera en que la espiritualista recibe la información es a través de un lenguaje parecido al alfabeto.

“Ellos (los espíritus) me dan los símbolos y las señales y a veces me enseñan otras maneras más cortas para llegar (a la lectura). Por ejemplo, una manzana me da una señal como una maestra, y un símbolo que significa Nueva York (por la manzana). Soy médium síquico, percibo que esa persona es empática, que el medio es la clarisencia (intuición) a través de la cual recojo todo lo que está alrededor mío y percibo el estado de ánimo de la persona que tengo en frente. Reconozco si hay un espíritu a mi lado sin que necesariamente tenga que verlo como humano, en siluetas y sombras”, abundó.

Asegura que la información que ella ofrece en sus consultas es bien especifica. “Damos fechas, nombres, cómo murió la persona, hablamos de conversaciones privadas entre tú y la persona que falleció”, continuó.

Contó que muchas personas la buscan por sus participaciones y algunas de las lecturas que ha hecho durante el programa “Un nuevo día”, de Telemundo. En febrero pasado, Arroyo Farley le hizo una lectura a la actriz puertorriqueña y animadora del programa Adamari López, quien lloró al escuchar las revelaciones que sus padres fallecidos le hicieron a través de la médium.

La escritora no tiene tapujos cuando habla de lo que se gana por una lectura con ella.

“Cobro $400 la hora, y nadie debe sentirse mal por cobrar lo espiritual. El trabajo honra y es mi tiempo y mi energía. Es un trabajo como cualquier otro para el que me tengo que preparar; medito por las mañanas, pago cursos de espiritualidad y tengo mi maestra espiritual, la misma de Theresa Caputo. La gente juzga, pero un médium como John Edward (médium estadounidense) te cobra $850 o más por una lectura. Voy a tener que subir los precios porque los gastos son muy grandes y estoy regalando mi dinero”, indicó.

La presentación del libro será esta tarde en la tienda “The Bookmark” de San Patricio Plaza, a las 6:30 p.m. EL reconocido actor Modesto Lacén moderará la presentación. El sábado, su cita será es en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, a las 2:00 p.m., con la animación de la primera actriz Marisol Calero.