La Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera compartió con sus seguidores la emoción de conocer al actor de Hollywood, Bruce Willis.

El encuentro con el actor que vendrá a Puerto Rico en los próximos días a filmar la película “Midnight in the Switchgrass” se dio en New York, según publicó la exbeldad boricua.

La modelo publicó varias fotos con el actor mientras le agarraba la mano, en sus redes sociales.