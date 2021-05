Desde que el pasado viernes Wapa Televisión anunció la renuncia de Denise Quiñones como directora de la franquicia Miss Universe Puerto Rico, son muchos los nombres que han sonado como posibles sucesores de la exreina de belleza. Zuleyka Rivera, Clark Ivor, Magali Febles y Osmel Sousa han sigo algunos de ellos.

Precisamente, la reportera Jessica Serrano del programa “Ahora es que es” de TeleOnce conversó con el llamado “zar de la belleza” sobre si aceptaría llevar las riendas del concurso local.

“Pues mira, me encantaría porque me queda muy cerca, yo conozco Puerto Rico, me encanta, sé lo que hay allá... y Magaly (Febles) también es una mujer que sabe mucho de esto. Me encantaría trabajar con Magaly, si no fuera una sola persona y fuéramos dos. Bueno, si es posible yo estaría dispuesto completamente porque me gustaría mucho más trabajar en Puerto Rico que en Argentina”, sostuvo el exmodelo.

Sousa, quien desde siempre se ha caracterizado por ofrecer opiniones muy sinceras, manifestó sentirse sorprendido ante la decisión de Quiñones de dejar la franquicia local.

“Me ha sorprendido mucho porque yo puedo comprender que una directora o una organizadora de algún certamen internacional renuncie porque su trabajo ha sido defectuoso o mediocre o lo que fuera, pero en el caso de Denise no, porque Denise ha demostrado ser mucho mejor que muchas y muchos haciendo sus concursos y escogiendo sus candidatas”, apuntó.

Sousa fue presidente de la Organización Miss Venezuela desde 1981 hasta el 2018 y el preparador que hizo posible conseguir siete coronas de Miss Universe, siete de Miss International y seis de Miss Mundo. Además, logró que por primera vez en la historia del concurso, reinas venezolanas se coronaran como soberanas por dos años consecutivos.

Según confesó en aquel entonces a través de sus redes sociales, el también dibujante publicitario dejó la organización por “diferencias importantes con directivos de la empresa que estos últimos años se han dedicado a minar mi autoridad y a desplazarme profesionalmente”.