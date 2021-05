Luego de que el pasado viernes Wapa Televisión diera a conocer que Denise Quiñones dejará la dirección de Miss Universe Puerto Rico, la exreina de belleza recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre su liderato en la franquicia local y dar detalles de sus próximos planes.

“Quiero tomar este espacio para agradecer de todo corazón el amor, el respeto y el cariño que siempre me han regalado. Gracias a todos los que me han escrito y me han expresado su apoyo en estos momentos y siempre. Muchas veces hay que tomar decisiones que son difíciles, pero necesarias para nuestro bienestar y para el continuo crecimiento de nuestras vidas. En este proyecto laboral aprendí mucho y desarrollé nuevas destrezas pero sobre todo reafirmé cada vez más el carácter, la visión de lo que quiero en mi vida y la confianza en mí misma”, comenzó Quiñones en la publicación que cuenta con más de 11 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

PUBLICIDAD

La Miss Universe 2001, quien permanecerá como asesora también aprovechó para agradecer a su equipo de trabajo. Bajo el mandato de Quiñones, en 2018, Kiara Liz Ortega logró posicionarse en el cuadro de las cinco finalistas; en 2019 Madison Anderson Berríos obtuvo la posición de primera finalista y Estefanía Soto se alzó en el grupo de las 10 semifinalistas en el concurso internacional.

“Quiero agradecer desde lo más profundo a mi gran equipo de trabajo. Gracias por decir que sí y por creer en mí y en mi visión cuando los llamé para esta aventura. Los amo y no hubiésemos podido lograr todo lo que logramos sin ustedes, sin su talento, entrega y amor por lo que hacen. Son un equipo extraordinario y sé y confío que seguirán siempre con el mismo nivel de entrega y excelencia. Gracias gracias a todos los colaboradores, talleristas y cada persona que ha formado parte y que también creyeron en mí y apoyaron la visión de lo que quería crear. Gracias infinitas. A todas las jóvenes, candidatas y mis tres reinas extraordinarias. Ha sido un honor trabajar con y para ustedes. Verlas a cada una crecer y desarrollarse en un ambiente de unión y fortaleza femenina es una de las mayores satisfacciones. Gracias por ser mi razón y mi luz. Y toda mujer que me lee y me sigue, sepan que lo importante no es ser bella, lo importante es ser real y valiente. Las quiero con todo mi corazón”, continuó.

Sin dar muchos detalles, Quiñones prometió ir tras sus pasiones en la vida y aseguró que la verán desarrollándose en otras facetas.

“Ahora me toca seguir, retomando mis pasiones y conquistando otros horizontes. Los llevo siempre conmigo, y nos veremos en nuevos escenarios”, afirmó.

Por ahora, según establecieron en un comunicado, la organización local continuará trabajando con la agenda de Soto Torres y preparando lo que será la nueva etapa, incluyendo la audición y el certamen local de la mano del equipo de producción de Wapa Televisión.