La noche del 11 de mayo de 2001 fue inolvidable para el pueblo de Puerto Rico. Ese año, los organizadores del certamen Miss Universe decidieron celebrar su 50 aniversario en la Isla, donde se llevó a cabo el concurso internacional en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Durante semanas, el pueblo había visto el desempeño de las 77 candidatas que participaron ese año, pero obviamente, todos los ojos estaban puestos en la candidata puertorriqueña, una joven de 20 años llamada Denise Quiñones.

De belleza natural, porte envidiable y sonrisa luminosa, la joven fue ganándose el cariño del pueblo que aquel 11 de mayo de 2001 abarrotó el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. El desempeño de Denise Quiñones la noche final fue impecable. Dominó en todo.

Al llegar el momento de la verdad, la puertorriqueña fue llamada entre las finalistas por las “top models”, Elle Macpherson y Naomi Campbell, quienes fueron las animadoras de una noche inolvidable, donde Ricky Martin tuvo a su cargo la apertura artística del evento.

PUBLICIDAD

El cuadro siguió reduciéndose hasta que estaban tomadas de las manos, la candidata de Grecia, Evelina Papantoniou, y la nuestra. Los nervios crecían y la ansiedad se sentía entre el público. Entonces, Naomi Campbell tomó la palabra y anunció que la primera finalista era Miss Grecia.

“Miss Universe 2001 is Puerto Rico!”, exclamaron las animadoras, ante los gritos eufóricos del público y una emocionada Denise Quiñones que no podía parar de sonreír. Esa noche, la joven se convirtió en la cuarta Miss Universe puertorriqueña y en la primera en ser coronada en su propio país, siendo la primera vez en la historia del certamen que esto ocurría.

La algarabía entre el pueblo fue tanta, que cientos de personas salieron a la calle en sus automóviles, provocando un inmenso tapón desde Bayamón hasta el área de San Juan. Las banderas de Puerto Rico ondeaban como símbolo del triunfo. Al otro día, nos esperaría otra gran victoria con Félix “Tito” Trinidad, al coronarse como Campeón Mundial de la Asociación de Boxeo en las 160 libras tras ganarle a William Joppy en un combate celebrado en el Madison Square Garden en Nueva York.

Sobre ese momento y lo que representó convertirse en Miss Universe, conversamos con Denise Quiñones, quien dos décadas después de aquella noche histórica todavía recuerda cada detalle de ese día que, sin duda, le cambió la vida.

Hoy se conmemoran 20 años de tu triunfo en Miss Universe, ¿cómo te cambió la vida el haber ganado ese certamen?

PUBLICIDAD

“¡Wao! En muchos aspectos... Fue un momento bien importante para mí. Yo era bien jovencita (20 años) y a esa edad experimentar todos esos cambios y experiencias fue algo bien profundo para mí como persona. El irme a vivir por primera vez sola en una ciudad como Nueva York, el viajar en un solo año como a 19 o 20 países y experimentar lo que es eso y conocer tantas culturas distintas. Todas esas cosas me marcaron a nivel personal de una manera bien profunda”.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Denise Quiñones se convirtió en Miss Universe un 11 de mayo de 2011 en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón. (CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ )

Laura Dutta, de India, fue quien coronó a la reina puertorriqueña. (JOSE RODRIGUEZ)

Ese año, Denise ganó, además, los premios de Fotogénica, Traje de baño, Traje de noche y el Clairol Herbal Essences Style Award, siendo en ese entonces la primera ganadora en obtener tantos premios. (JOSE RODRIGUEZ)

"¿Si tuvieras la oportunidad de cambiar una cosa sobre tu pasado, qué sería?", fue la pregunta final a la que contestó que no cambiaría nada, porque ha disfrutado su vida y lo que no ha sido tan bueno la ayudó a crecer. (CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ )

Nacida un 9 de septiembre de 1981, Denise representó en el certamen de Puerto Rico a Lares, pueblo donde se crió. (HERIBERTO CASTRO)

Durante su juventud, participó en el coro de su iglesia en Lares, escribió poemas en inglés y estudió baile. (PABLO RODRIGUEZ)

Denise poco después de ser coronada junto a su familia, entre ellos sus padres Héctor Quiñones y Susana August. (HERIBERTO CASTRO)

Tras ganar aquí, Denise se trasladó a Nueva York, donde ofreció sus primeras entrevistas en la televisión de Estados Unidos, en la foto con Regis y Kelly. (MARIEL MEJIA ORTIZ)

Como Miss Universe 2001, aprovechó la oportunidad para tomar dos años de clases de actuación en la escuela “The School for Film and Acting”, en la ciudad de Nueva York, lo que le permitió desarrollar sus talentos en actuación, televisión y música. (MARIEL MEJIA ORTIZ)

En el teatro, debutó en la Gran Manzana en octubre de 2004 con la obra “Ana en el trópico” trabajo con el que obtuvo nominaciones y premios de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE), en la categoría de Revelación del Año. (Miguel Rajmil)

Un año después obtuvo el papel protagónico de “Doña Rosita, la soltera”, con el que enfrentó el reto de representar las tres etapas de la vida de este personaje.

En 2006 la actriz obtuvo el papel principal en la obra off-Broadway “Carrots”, que le mereció otra nominación y posteriormente su segunda premiación de los “ACE Awards” en su edición de 2007.

En Puerto Rico, Quiñones debutó en teatro en 2005 junto a Julián Gil con el personaje estelar de la princesa “Odette” en la obra “La princesa en el lago de los cisnes”.

En 2008, trabajó con Pedro Serka y Francisco Gattorno en "Doña Flor y sus dos maridos".

Un año después, regresó a las tablas en Puerto Rico con la obra "5 Damas". En la foto, junto a Sara Jarque.

Meses después, actuaba en Nueva York en la pieza “Pantaleón y las visitadoras” .

Protagonizó en 2010 la película ”Elite”, donde compartió reparto con el actor Jorge Alberti y el actor dominicano Frank Perozo.

A lo largo de su carrera, ha reiterado su pasión por la música y ha demostrado su talento en más de una ocasión, pero no fue hasta 2012 que lanzó su album “Ruidos y silencios”.

En 2016, protagonizó “Prótesis” junto al actor Carlos Marchand y el comediante Emmanuel “Sunshine” Logroño. La película estrenó en 2019.

Más recientemente, en octubre de 2019, la artista participó en el musical ¡Mamma Mia! junto a la cantante Ednita Nazario en el personaje estelar de “Donna” y ella como su hija, “Sophie”.

Ese año, también realizó el monólogo "La Divina Prostituta".

El año pasado, antes de la llegada de la pandemia, se unió al elenco principal del musical “In the Heights”, que se iba a presentar por segunda vez en Puerto Rico pero se pospuso por los cierres de los teatros.

Tan reciente como marzo de este año, protagonizó junto al actor Xavier Morales la película “Las Camelias”, con un guion más moderno basado en un contexto puertorriqueño.

En su faceta como reina, en 2014 fue una de las madrinas en "Nuestra Belleza Latina", junto a la también ex Miss Universo Alicia Machado.

En otra de sus facetas, lanzó el perfume "Dulce amor" en 2018.

Y tan reciente como el año pasado anunció su fragancia "Caribe".

En uno de sus retos de los pasados años, Denise ha destacado como directora de la franquicia local de Miss Universe Puerto Rico, logrando que las candidatas que ha preparado se posicionen entre las mejores del certamen internacional. En la foto, con Madison Anderson, quien fue la primera finalista del 2019. Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Una de las particularidades de tu triunfo fue que sucedió en Puerto Rico. ¿Qué recuerdas de aquella noche?

“Recuerdo el momento en que anunciaron y gritaron el nombre de Puerto Rico. Lo que sentí fue como una ola de energía casi palpable del público porque fue ahí y casi todo el mundo era puertorriqueño. Esa sensación nunca la voy a olvidar. El estar con mi familia después en la habitación celebrando hasta las tantas... Me acuerdo del trayecto del coliseo al hotel o a otro sitio –no me acuerdo- y ver tanta y tanta gente en la calle, las caravanas, el ruido, porque de verdad que todo el mundo se tiró a la calle. Esas imágenes siempre las voy a tener presente”.

Luego de ganar en la Isla, la joven se fue a Nueva York y regresó para esta bienvenida multitudinaria. (ANDRE KANG)

¿Tienes alguna anécdota en particular de aquella noche?

“Siempre recuerdo que, para el traje de gala, cuando iba salir a modelar, Magali (Febles) (tenedora de la franquicia local para ese momento) estaba atrás en el área de hair and makeup, y yo iba a salir con un moño que me habían hecho, un repelado. Estábamos corriendo para la parte de atrás de la tarima y me tocaba salir como en un minuto o menos y Magali estaba tratando de bregar con el pelo porque no le gustó lo que me habían hecho y ahí mismo me lo soltó. Literalmente, me lo suelta y ¡pum! me tiran para la tarima. Recuerdo estar caminando y pensando, Dios mío, yo no sé cómo tengo el pelo, así que me dije ‘modela como nunca has modelado para que el fuerte sea eso’. Siempre recuerdo eso”.

PUBLICIDAD

Hay una foto icónica del año que ganaste que es Tito Trinidad y tú celebrando sus victorias. ¿Fue ese momento algo especial dentro de lo que fue tu triunfo y tu reinado?

“Sí, fue súper especial porque todo coincidió en ese fin de semana. El que coincidiéramos en el aeropuerto fue tan mágico porque eso no fue planificado. Nadie sabía cómo iban a surgir los eventos y menos que nos íbamos a encontrar ahí, así que fue un encuentro bien poderoso y bien mágico y esa imagen siempre se ha quedado bien plasmada en la mente colectiva”.

Tito Trinidad a su llegada a Puerto Rico, tras su victoria con William Joppy, coincidió con Denise Quiñones durante su conferencia de prensa en el aeropuerto. (TERESA CANINO)

¿Cuál entiendes fue tu principal contribución como Miss Universe?

“A nivel de mi isla, de Puerto Rico, fue un año bien importante porque surgieron muchas cosas que alzaron el nivel patrio y ese amor patriótico de los puertorriqueños, ese orgullo y esa felicidad. Creo que aporté con ese triunfo a darle esa alegría a mi pueblo”.

Uno siempre habla de lo bueno, pero ¿cuáles fueron los momentos duros como reina?

“Bueno, a mí me tocó vivir el 9/11. Gracias a Dios yo no estaba en Nueva York en ese momento, pero viví ahí en esos meses. Me acuerdo regresar del viaje en el que estaba a Nueva York unos días después del 9/11 y fue una experiencia bien dura porque fue llegar a ese espacio y sentir las calles vacías, todo estaba gris, todavía había tanto humo en el ambiente, todo bien callado, era como una sensación bien extraña llegar y sentir toda la pena, la tristeza, esa pesadez en el aire. Eso fue difícil. Después de ese momento, tenía un viaje a los pocos días de haber llegado, y recuerdo la sensación de sentir miedo, ansiedad, de estar viajando y montándome en tantos aviones justo después de pasar esa tragedia”.

PUBLICIDAD

Tu certamen se dio cuando Donald Trump todavía era el dueño de Miss Universe, ¿llegaste a tener interacción con él?

“Sí. Durante ese año, a los diferentes eventos que asistía en Nueva York como Miss Universe, pues él estaba presente, pero siempre fueron interacciones cortas y yo siempre estaba con mi equipo, con mi chaperona. Pude compartir con él en varias ocasiones durante mi año, pero siempre de una manera bien cordial y bien breve”.

Denise Quiñones comparte con Donald Trump, entonces dueño del certamen, en su oficina en el Trump Tower. (ANDRE KANG)

¿Cómo has visto la evolución de los certámenes de belleza, sobre todo ahora que eres la tenedora de la franquicia local?

“En muchos aspectos te diría que se ha mantenido una línea bastante clara de lo que están buscando. Si veo las Miss Universe, siempre han sido mujeres sumamente confiadas en sí mismas que se les nota ese brillo, esa confianza, esa conexión que pueden crear con el público. Todas han mantenido esas cualidades. Lo que sí he visto en años más recientes es que sí le han dado un énfasis mayor a buscar una reina que sea más comunicadora que nada”.

Bueno, y las mujeres trans ahora pueden participar.

“También. Creo que eso ha sido un cambio bien positivo”.

¿Te ha costado tener una carrera profesional como actriz/ cantante porque fuiste Miss Universe?

“Para nada, para nada”.

¿Crees que hubieses llegada a ser quien eres hoy sin haber ganado Miss Universe?

“Es bien difícil contestar esa pregunta porque es algo bien intrínseco en mi vida y es parte de mí. Pero en términos de oportunidades y lo que he querido hacer con mi carrera, yo creo que es algo que en parte sí ayudó, pero independientemente de no haber ganado, creo que hubiese perseguido la misma carrera. Yo quería ser lo que soy hoy en día, una actriz, una cantante, y creo que eso lo hubiese hecho independientemente de haber ganado el concurso o no”.

PUBLICIDAD

Luego de su reinado, Denise Quiñones se ha destacado como cantante y actriz, participando de diversas obras teatrales, así como en películas. (VANESSA SERRA DIAZ)

¿La gente hoy en día te reconocen como Miss Universe o más como cantante y actriz?

“En Puerto Rico, por las tres cosas. Siempre siento una admiración y respeto por todo lo que he logrado. Tanto como Miss Universe, como cantante y actriz. En República Dominicana, que viví ahí por varios años, me conocen más como la actriz y como la cantante y obviamente saben que fui Miss Universo, pero me conocen más por eso. Si salgo fuera de Puerto Rico, igual. Pero en Puerto Rico te diría que es por todo lo que soy”.

Alguna vez, posterior al certamen, ¿quisiste desvincularte de ese título de Miss Universe?

“Imagínate, ¡no! Eso es imposible y no tenía razón para hacer eso, para nada. Simplemente creo que yo viví ese año, me lo disfruté, y después mi enfoque pasó a otras cosas, a mis pasiones, a mi carrera en la actuación, a mi desarrollo con la música y ahí es que me he desarrollado más. Pero no, eso es algo que siempre va a estar conmigo y que me marcó y que me siento orgullosa de lo que pude lograr y lo que le pude ofrecer a un pueblo entero. Así que eso siempre va a estar ahí como un año bien importante en mi vida”.